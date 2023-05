Le Bayern en conflit avec l’ex-PDG Kahn pour un licenciement

Le licenciement par le Bayern Munich du grand club Oliver Kahn après avoir remporté le titre de Bundesliga a conduit à un conflit public approfondi entre les deux parties.

Le Bayern a présenté dimanche Jan-Christian Dreesen comme son nouveau directeur général, le président Herbert Hainer défendant la décision de licencier Kahn avant que le club ne remporte le titre de Bundesliga pour une 11e saison consécutive un jour plus tôt.

Le directeur sportif Hasan Salihamidzic a également été licencié samedi après la victoire 2-1 à la dernière minute contre Cologne.

« Surtout dans la seconde moitié de la saison, vous avez pu voir que nous ne jouions pas comme nous l’aurions souhaité », a déclaré Hainer lors d’une conférence de presse, ajoutant qu’il y avait également des doutes sur la capacité de Kahn et Salihamidzic à renverser la vapeur.

Le moment et la manière de la décision du club ont éclipsé les célébrations.

Cela détourne également l’attention du match potentiellement victorieux de l’équipe féminine du Bayern contre Turbine Potsdam dimanche.

Kahn a déclaré dans un tweet qu’il lui était interdit « par le club » d’assister au match de l’équipe à Cologne ou à la remise du trophée à Munich, et il a déclaré à Sky TV que « c’était le pire jour de ma vie, enlevant de pouvoir célébrer avec les gars. »

Hainer a déclaré que Kahn et Salihamidzic avaient été informés de leur licenciement jeudi et que Salihamidzic avait bien pris la nouvelle et s’était ensuite rendu à Cologne avec l’équipe, « malheureusement, cela ne s’est pas si bien passé » avec Kahn.

« C’était très émouvant et nous ne pouvions pas être d’accord avec Oliver à la fin sur le fait que l’arrivée serait à l’amiable », a déclaré Hainer.

« Puis vendredi, nous nous sommes assis avec le conseil de surveillance lors de la réunion extraordinaire et avons décidé de révoquer Oliver Kahn. Et à cause de cette situation, bien sûr, il ne pouvait pas aller [to the celebrations] dimanche ou à Cologne samedi non plus. »

Cependant, Kahn a donné un compte rendu différent.

« L’affirmation selon laquelle j’ai paniqué quand j’ai été informé du licenciement n’est certainement pas vraie », a déclaré Kahn dans un tweet dimanche. « C’était une conversation calme et factuelle… Samedi matin, j’ai reçu le message que je ne pouvais pas aller au match. J’ai accepté cette décision calmement. Bien sûr, je suis déçu, mais je suis vraiment content de ce championnat. et je suis content pour l’équipe, l’entraîneur et nos fans. »

Oliver Kahn a été démis de ses fonctions de directeur général avant le choc du Bayern Munich avec Cologne samedi. Olivier Hardt/Getty Images

Le Bayern avait déclaré avant le match de samedi que Kahn n’était pas à Cologne car il était malade au lit à la maison. Hainer a déclaré dimanche que c’était ce que Kahn avait dit au club.

Samedi, l’entraîneur du Bayern Thomas Tuchel est apparu incertain de son avenir suite au limogeage des hommes qui l’avaient amené au club, mais Hainer a déclaré dimanche qu’il était certain que l’entraîneur continuerait.

« Nous avons eu une très bonne conversation et il n’y a pas de pensées [of leaving] », a déclaré Hainer. « Je ne sais pas pourquoi Thomas Tuchel ne serait pas notre entraîneur. »

Hainer a déclaré qu’il proposera mardi à l’assemblée des actionnaires du club que l’ancien directeur général Karl-Heinz Rummenigge soit ajouté au conseil de surveillance. Rummenigge a été remplacé par Kahn en 2022.

Mais le club a encore besoin d’un remplaçant pour Salihamidzic au poste de directeur sportif.

Hainer a refusé de commenter les spéculations liant Markus Krosche de l’Eintracht Francfort ou Max Eberl de Leipzig au poste, sauf pour dire que les deux équipes sont en finale de la Coupe d’Allemagne, où le Bayern aimerait être.

Dreesen, 55 ans, qui était vice-président du conseil de surveillance depuis 2014, a laissé entendre qu’il adopterait une approche plus holistique que Kahn, qui était connu pour ses manières parfois brusques.

« Je suis fermement convaincu que ce qui se passe sur le terrain reflète également ce qui se passe dans le club dans son ensemble. Tout ce qui l’entoure est aussi une équipe », a déclaré Dreesen.

« Lorsque les gens aiment leur travail et se font confiance, cela fonctionne mieux en équipe et a plus de succès à long terme. »

La victoire du Bayern en Bundesliga samedi était sa 11e consécutive et un record du 33e championnat d’Allemagne.