Le Bayern domine Dortmund en titre de Bundesliga après une journée passionnante

Le Bayern Munich a remporté son 11e titre consécutif en Bundesliga après une journée tout à fait incroyable samedi où le Borussia Dortmund est entré en tête. Les géants allemands ont battu Cologne 2-1, tandis que le Borussia Dortmund n’a pu récolter qu’un match nul contre Mayence. Ces résultats ont permis au Bayern de dépasser le BVB pour triompher de justesse dans le championnat allemand.

Dortmund est entré dans la journée avec un avantage de deux points sur ses rivaux avant samedi, mais le Bayern détenait la bien meilleure différence de buts. Cela signifiait que si le Bayern battait Cologne, Dortmund devait également gagner. Cependant, le BVB aurait pu remporter le titre même avec une défaite, tant qu’il avait l’aide de Cologne.

Les Bavarois avancent à peine huit minutes après le début du match

Les champions d’Allemagne en titre ont pris un départ rapide avec un but à la huitième minute de son match. Kingsley Coman a donné l’avantage à son club avec une superbe frappe du bord de la surface de Cologne. Le Français a reçu une passe de Leroy Sane sur le flanc, s’est décalé à l’intérieur, et a décoché une belle frappe enroulée devant le gardien. C’était son huitième but en Bundesliga de la campagne et certainement le plus important.

Les choses sont vite allées de mal en pis pour Dortmund. Le BVB s’est incliné 1-0 quelques minutes seulement après le but de Coman. Andreas Hanche-Olsen a pressé une tête sous un angle difficile pour donner l’avantage à Mayence. Dortmund, cependant, a eu la chance de récupérer rapidement un but grâce à un tir au but. Néanmoins, Sebastian Haller a vu son effort sauvé pour garder le score de 1-0 à Mayence. C’était le premier penalty de Haller de la saison pour le club.

Mayence a ensuite doublé l’avance inattendue face au BVB quelques minutes plus tard. Karim Onisiwo s’est en quelque sorte retrouvé libre dans la surface de Dortmund et a mis une autre tête devant Gregor Kobel. Le gardien a pu mettre la main sur le tir, mais le ballon a traversé le poteau et traversé la ligne. Ce fut une première mi-temps désastreuse pour le BVB.

Le Bayern et Dortmund font volte-face dans la course au titre de Bundesliga

Avec le Bayern toujours devant en milieu de seconde période, Dortmund s’est donné un peu d’espoir avec un but à la 69e minute. Raphael Guerreiro a frappé un tir bien placé du poteau et dans le filet après avoir rejoint le remplaçant Gio Reyna. Le but a donné au BVB une bouée de sauvetage dans ses rêves de titre. Ils auraient cependant encore besoin de marquer deux buts supplémentaires ou d’espérer que Cologne en réduise un contre le Bayern.

Les choses sont devenues encore plus intéressantes après que les officiels aient accordé à Cologne un penalty avec seulement 10 minutes à jouer. Serge Gnabry a été jugé pour avoir manipulé le ballon à l’intérieur de la surface. Dejan Ljubičić a intensifié et égalisé le score. Si ce résultat était maintenu, Dortmund remporterait le titre de Bundesliga quel que soit le résultat contre Mayence.

Néanmoins, Jamal Musiala a marqué pour remettre le Bayern devant à seulement une minute de la fin.

L’international allemand a récupéré le ballon à l’entrée de la surface de réparation de Cologne et a décoché une frappe basse au fond des filets. Le but s’avérerait finalement être le coup gagnant du titre pour les géants allemands.

Haller égaliserait le score contre Mayence tard dans le temps additionnel, mais cela ne suffirait pas. Dortmund et le Bayern ont terminé la saison au niveau des points, mais le Bayern a dominé ses rivaux au différentiel de buts.

