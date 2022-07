Le Bayern commence sa vie sans Lewandowski en Supercoupe d’Allemagne

Berlin (AFP) – Le Bayern Munich affronte samedi le RB Leizpig en Supercoupe d’Allemagne pour son premier match de compétition depuis le départ de Robert Lewandowski et avec Sadio Mane dans ses rangs.

Les hommes de Julian Nagelsmann, qui ont remporté un 10e titre consécutif en Bundesliga la saison dernière grâce aux 35 buts de Lewandowski en championnat, ont été occupés sur le marché des transferts.

Le joueur africain de l’année Mane est arrivé de Liverpool après six années remplies de trophées avec les Reds, tandis que le défenseur central néerlandais Matthijs de Ligt a rejoint la Juventus pour 67 millions d’euros (68,2 millions de dollars).

La paire de l’Ajax Noussair Mazraoui et Ryan Gravenberch ont également signé pour le Bayern, tandis que l’adolescent Mathys Tel a échangé Rennes contre l’Allianz Arena en remplacement possible à long terme de Lewandowski.

Le Polonais est parti pour Barcelone après avoir marqué 344 buts pour les Bavarois, deuxième sur leur liste de tous les temps derrière Gerd Mueller.

Mais Nagelsmann estime que l’accord, d’une valeur de 45 millions d’euros, était bon pour son club.

“C’était une bonne affaire pour le Bayern”, a admis Nagelsmann plus tôt ce mois-ci. “C’est dur. Il a marqué beaucoup de buts et était l’une des grandes stars du Bayern.

“Mais il serait parti de toute façon, si ce n’était pas cette saison, ça aurait été la suivante, donc nous aurions eu ce défi un an plus tard et c’est pourquoi l’affaire n’est pas si mauvaise pour le Bayern. ”

Les champions allemands devront s’adapter à la vie sans point focal naturel à l’avant.

Mane pourrait jouer au milieu dans un front trois plus fluide aux côtés de Serge Gnabry et Thomas Mueller.

Le match à la Red Bull Arena sera l’occasion pour les deux équipes de poser un jalon pour la nouvelle saison, l’ancien club de Nagelsmann, Leipzig, espérant donner le coup d’envoi après avoir remporté son premier trophée majeur en Coupe d’Allemagne la saison dernière.

“C’est un match important parce que c’est un titre, mais aussi pour faire une déclaration”, a déclaré Nagelsmann.

“Leipzig est un jeune club affamé qui veut toujours défier le statut du Bayern. Il est important de faire une petite déclaration et de montrer votre force.

– Crinière à la recherche d’un départ rapide –

Mane, qui a marqué 120 fois pour Liverpool, a marqué lors de ses deux apparitions de pré-saison pour le Bayern.

“Vous pouvez voir qu’il sait qu’il est nécessaire quand cela devient important”, a ajouté Nagelsmann. “Je suis sûr qu’il jouera un très bon match.”

Le match se jouera alors que le Bayern tentera de faire une percée dans sa tentative de recruter le milieu de terrain autrichien Konrad Laimer de Leipzig.

Leur stratégie de transfert cette année a montré une nette rupture avec leur tactique habituelle de piller le vivier de talents des autres clubs de Bundesliga.

Le Bayern a récemment été critiqué par le directeur général de Leipzig, Oliver Mintzlaff, dont l’équipe a perdu Dayot Upamecano et Marcel Sabitzer face à leurs rivaux de Bundesliga la saison dernière.

“J’ai une très bonne relation avec Olli”, a insisté Nagelsmann. « Nous nous parlons très souvent au téléphone. Tout va bien.”

Le Bayern entame peut-être une nouvelle ère, mais quel que soit le résultat de samedi, ils seront les favoris pour remporter une 11e couronne consécutive de Bundesliga cette saison.

Dans sa série de 10 titres successifs, le Bayern a terminé à au moins 10 points d’avance sur l’équipe classée deuxième à huit reprises.

Après avoir fait jouer leurs muscles sur le marché des transferts, des prétendants comme Leipzig ont beaucoup de travail à faire pour monter un sérieux défi.