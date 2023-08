Le Bayern choisit une alternative choquante à Neuer après la sortie de Sommer

Le poste de gardien titulaire au Bayern Munich est à nouveau ouvert.

Le personnel médical du Bayern Munich s’inquiète du fait que le gardien Manuel Neuer ne soit pas encore en pleine forme. Cela survient après avoir subi une blessure dans un accident de ski peu après la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Yann Sommer du Borussia Mönchengladbach est arrivé en remplacement temporaire. Puis, après que l’international suisse ait mené l’équipe à un 11e titre consécutif sans précédent en Bundesliga, le club a choisi de se séparer de lui.

Le départ de Sommer des géants allemands était peut-être prématuré. Image dit que Neuer a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale après avoir connu un revers dans sa convalescence. Ainsi, il pourrait manquer encore huit à dix semaines d’action.

Le Bayern Munich choisit Kepa pour remplacer Neuer

Maintenant que leur gardien et capitaine partant sont toujours sur la touche, les Bavarois doivent rapidement trouver un remplaçant. En fait, les joueurs sur leur liste de remplaçants possibles sont des options de haut calibre qui pourraient avoir un impact énorme à long terme sur l’équipe.

Selon SPORT1, ils ont choisi Kepa Arrizabalaga de Chelsea pour remplacer Manuel Neuer. Thomas Tuchel, l’entraîneur du Bayern, semble avoir été celui qui a sollicité les services du joueur espagnol.

En tant qu’ancien entraîneur de Chelsea, l’Allemand connaît bien Kepa et ce qu’il peut apporter au Bayern Munich. Le joueur de 28 ans a principalement servi de remplaçant à Edouard Mendy. Quoi qu’il en soit, les cuivres du club allemand accordent une grande importance à l’Espagnol.

Le joueur le plus ancien de Chelsea contraint de quitter le club

Après le départ de Tuchel, Chelsea a ramené Arrizabalaga dans la formation de départ. Lorsque Graham Potter a pris la relève en tant que manager, il a réintégré Potter en tant que meilleure option de l’équipe.

Il était exceptionnel, comme en témoignent son pourcentage d’arrêts le plus élevé en Premier League et ses neuf feuilles blanches en 29 matchs. L’exode massif cet été des habitués de la première équipe des Blues a fait de lui leur joueur le plus ancien, bien qu’il ait passé la plupart de son temps sur le banc.

Cependant, la récente activité de transfert du club a suscité des spéculations selon lesquelles il envisageait de déménager ailleurs. Pour ne rien arranger à l’Espagnol, le transfert de Robert Sanchez, son compatriote, de Brighton a été finalisé.

PHOTO : IMAGO / PRiME Media Images