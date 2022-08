Le Bayern au nouveau look favorisé pour continuer à dominer la Bundesliga

Berlin (AFP) – Le Bayern Munich entame vendredi la défense de son titre de Bundesliga contre l’Eintracht Francfort, vainqueur de la Ligue Europa, en espérant qu’une frénésie de dépenses hors saison expliquera la perte de l’attaquant vedette Robert Lewandowski.

Avec cinq participants à la Ligue des champions pour la première fois cette saison, le football allemand est en bonne santé, même si le Bayern sera toujours favorisé pour remporter son 11e titre national consécutif.

Alors que Lewandowski, qui a marqué 344 buts en 375 matchs dans toutes les compétitions pendant huit ans à l’Allianz Arena, manquera à l’avant, l’entraîneur Julian Nagelsmann se consolera du triomphe 5-3 de la Super Coupe de samedi contre le RB Leipzig, qui a vu cinq matchs différents. les joueurs s’inscrivent sur la feuille de match des Bavarois.

Le PDG du Bayern, Oliver Kahn, estime que l’acquisition de Sadio Mane de Liverpool pourrait jouer en faveur des champions d’Allemagne en rendant le Bayern moins prévisible en attaque.

“Vous pouviez voir combien d’opportunités nous avions à l’avenir, combien de formations différentes nous avions, à quel point nous pouvions être surprenants”, a déclaré Kahn au lendemain de la dixième victoire du Bayern en Super Coupe.

Bien que les buts ne soient pas rares, c’est à l’arrière que leurs efforts de transfert seront vraiment testés.

En faisant venir l’arrière central Matthijs de Ligt de la Juventus, le Bayern cherche à renforcer une défense qui fuit.

A preuve des trois buts encaissés en seconde période en Supercoupe, Nagelsmann a encore du pain sur la planche.

– Dortmund s’endurcit –

Le Borussia Dortmund, finaliste de la saison dernière, dirigera un peloton de chasse cherchant à détrôner les éternels champions allemands.

Après avoir encaissé 52 buts l’an dernier, plus que toute autre équipe dans le top huit, Dortmund a desserré les cordons de la bourse pour faire venir respectivement les défenseurs centraux de l’équipe nationale allemande Nico Schlotterbeck et Niklas Suele de Fribourg et du Bayern.

À l’avant, Karim Adeyemi du Red Bull Salzburg constituera une menace des ailes que Dortmund a manquées depuis le départ de Jadon Sancho en 2021, tandis que le milieu de terrain défensif Salih Ozcan a été recruté pour fournir de l’acier et une stabilité mentale.

Le plus grand doute pour les Westphaliens sera cependant devant, avec Sébastien Haller – qui est arrivé d’Ajax pour remplacer Erling Haaland à destination de Manchester City cet été – qui devrait manquer une période incertaine en raison de son diagnostic de cancer des testicules.

Le nouveau directeur sportif Sebastian Kehl a appelé les fans à faire preuve “d’un peu de réalisme” dans la poursuite de leur premier titre depuis 2012.

“Le Bayern gagne 285 millions d’euros (291 millions de dollars) de revenus de plus que nous. En gros, ils investiront deux fois plus dans leur équipe cette saison que nous. »

– Leipzig garde Nkunku –

Le RB Leipzig entre dans la saison après avoir remporté son premier titre majeur, battant le SC Freiburg aux tirs au but pour remporter la Coupe d’Allemagne 2021/22.

Ils ont également réussi à inverser la tendance des étés récents en conservant leurs meilleurs joueurs, le footballeur allemand de l’année 2022 Christopher Nkunku signant une prolongation de contrat de deux ans en juin.

Le diplômé de l’académie du Paris Saint-Germain a marqué 35 buts en 52 apparitions pour Leipzig la saison dernière. Nkunku a déclaré que son équipe avait ce qu’il fallait pour gagner la Bundesliga mais devait être plus cohérente.

“La régularité est la clé… C’est le seul moyen de battre le Bayern pour le titre.”

Leipzig a cimenté ses titres de champion en arrachant l’arrière gauche en forme David Raum de Hoffenheim, malgré le vif intérêt du Bayern et de Dortmund.

Aux côtés de Leipzig, le Bayer Leverkusen a réussi à conserver ses meilleurs joueurs, l’ailier Moussa Diaby et le milieu de terrain Florian Wirtz ayant choisi de rester en rouge et noir.

La signature du Sparta Prague de l’attaquant tchèque Adam Hlozek, qui sera partenaire de son compatriote Patrik Schick à l’avant, renforce encore les espoirs du Bayer, mais la pression est déjà sur l’entraîneur Gerardo Seoane après une sortie de Coupe d’Allemagne au premier tour aux mains du SV de troisième division. Elversberg.

Fraîchement décroché son premier argenterie européenne en 42 ans, Francfort pourrait également faire une poussée improbable vers le titre, mais devra jongler avec ses ambitions en championnat national avec une campagne inaugurale en Ligue des champions.

En plus de conserver Kevin Trapp et Filip Kostic – deux joueurs cruciaux dans le triomphe de l’an dernier – Francfort a fait venir le vainqueur de la Coupe du monde 2014 Mario Goetze du PSV Eindhoven pour tirer les ficelles du milieu de terrain.

La Coupe du monde au Qatar signifie une pause hivernale considérablement plus longue que d’habitude en Bundesliga cette saison.

La dernière série de matches avant la Coupe du monde sera la 15e journée le week-end des 12 et 13 novembre, la Bundesliga ne revenant que le 20 janvier.