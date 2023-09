Le Bay FC nomme Albertin Montoya comme premier entraîneur de l’histoire du club

Le Bay FC, club d’expansion de la NWSL, a annoncé avoir choisi Albertin Montoya comme premier manager du club.

Montoya, 48 ans, est un résident de longue date de la région de la baie de San Francisco qui a réussi au niveau des jeunes et au niveau professionnel. Il a mené le FC Gold Pride du WPS – le précurseur de la NWSL – à un titre en 2010. Il a récemment occupé le poste de manager par intérim du Washington Spirit en 2022.

« En tant que premier entraîneur-chef du Bay FC, je suis honoré de faire partie des fondations sur lesquelles l’histoire de notre équipe sera construite », a déclaré l’entraîneur-chef du Bay FC, Albertin Montoya, dans un communiqué.

« Ensemble, nous créerons un héritage de détermination, d’unité et d’excellence. Notre voyage commence aujourd’hui et j’ai hâte de recruter et de diriger un groupe d’athlètes d’élite vers un avenir rempli de triomphes, et ensemble, nous écrirons l’histoire remarquable du Bay FC. »

Dans une interview exclusive avec ESPN, la directrice générale du Bay FC, Lucy Rushton, a déclaré qu’elle disposait d’une liste d’environ 40 candidats parmi lesquels choisir et qu’elle avait rencontré bon nombre d’entre eux. Mais en parcourant la ligue pour avoir une idée des meilleures pratiques, chaque fois que le sujet du premier entraîneur du Bay FC revenait, le nom de Montoya était toujours suggéré.

« Chaque fois que je dis que j’irais à Kansas City ou au Washington Spirit ou ailleurs, j’irais et les gens me poseraient des questions sur Albertin », a déclaré Rushton. « ‘Vous cherchez un entraîneur-chef ? Je veux dire, n’avez-vous pas Albertin Montoya là-bas ? » Je jure que tout le monde connaît Albertin, et c’était donc ironique de me retrouver continuellement dans ces endroits où les gens me disaient de faire de ce type l’entraîneur-chef.

Rushton a ajouté que l’engagement de Montoya envers un style basé sur la possession, ainsi que son historique de développement de joueurs, l’ont convaincue de faire de lui le premier manager de l’équipe.

« Je pense que deux des choses les plus importantes étaient le style de jeu et l’identité », a-t-elle déclaré. « Nous savions que nous avions besoin d’un entraîneur qui s’engagerait à jouer le style de football dans lequel nous voulons nous engager. »

Elle a ajouté : « Pour nous, il s’agit de créer un héritage, et nous reconnaissons que nous préférons prendre le temps de construire une marque et de construire cet héritage plutôt que d’avoir une solution ou un succès à court terme. Et donc de trouver un coach qui s’engage à Jouer au football et avoir un style de possession qui correspond à celui dans lequel nous sommes prêts à nous engager, c’était la chose la plus importante. »

Une grande partie de la carrière d’entraîneur de Montoya s’est déroulée dans le domaine des jeunes, en particulier après la fermeture du WPS après la saison 2010. Au cours des années suivantes, il a travaillé à l’académie qu’il a fondée, la Montoya Soccer Academy, ainsi qu’au Mountain View Los Altos Soccer Club. Il a également entraîné l’équipe nationale féminine américaine U-17 de 2011 à 2012. Mais son court passage avec le Spirit lui a donné envie de revenir dans le jeu professionnel, et le fait qu’il puisse le faire près de son domicile dans la Bay Area en fait un choix parfait.

« Ça m’a vraiment manqué », a-t-il déclaré à ESPN à propos du jeu professionnel. « La compétition, le niveau de jeu, le professionnalisme sont exceptionnels. Et juste à cause de l’endroit où se trouvent ma femme et mes enfants, je n’ai jamais pu vraiment quitter la Californie, sauf pour ce court passage au Washington Spirit. Et quand j’y suis allé pendant ce mois et demi, oh, j’ai attrapé le virus. Et juste au moment où les choses se produisaient, comment tout cela s’est produit, c’était une coïncidence assez incroyable. Et j’ai dit : « Écoutez, pourquoi pas ? J’adore enseigner. J’aime développer les joueurs.

Rushton et Montoya peuvent désormais se concentrer sur la constitution de l’effectif avant la saison inaugurale de l’équipe en 2024. Rushton s’est immergée dans tout ce qui concerne la NWSL après avoir passé la majeure partie de sa carrière du côté masculin. Montoya a déclaré qu’avec l’ouverture de la période d’agence libre de la NWSL, ils commenceraient à appeler les joueurs jeudi.

« Vous obtenez cette expérience et cette opportunité une fois de construire à partir de zéro », a déclaré Rushton. « Donc pour nous, je pense que ce que cela signifie, surtout du point de vue du style de jeu du football, c’est que nous pouvons recruter exactement les types de joueurs qui correspondent à la marque de football que nous voulons jouer. »

Cela inclut d’essayer de ramener chez eux certains natifs de la Bay Area.

« Nous avons une excellente liste de joueurs qui ont des liens avec la Bay Area sur notre liste, et si tout se passe bien, je pense que ce serait bien d’en ramener certains à la maison », a déclaré Montoya. « Si nous pouvons en décrocher quelques-uns, je serai un entraîneur très heureux. »