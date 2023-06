Le Bay FC dévoilé en tant que dernière équipe de la NWSL

La National Women’s Soccer League ajoutera une équipe de la région de la baie de San Francisco en 2024, et nous savons maintenant comment elle s’appellera – Bay FC.

Le nom « Bay Football Club » a été dévoilé aux côtés de la marque de l’équipe jeudi. Notamment, le club comprend les anciens de l’USWNT Brandi Chastain, Danielle Slaton, Leslie Osborne et Aly Wagner parmi ses co-fondateurs.

Dans le communiqué de presse officiel, Wagner a noté que « le Bay FC sera une force unificatrice, construisant une culture d’appartenance et de fierté partagée. Nous serons un phare d’espoir et de connexion, accueillant et accueillant des personnes de tous horizons. Alors que la communauté est notre fondation, notre amour du football est notre raison d’être. Le Bay FC aura le feu pour être le meilleur, et nous nous présenterons chaque jour avec intensité, compétitivité, passion et volonté de gagner.

Zoom sur Bay FC

L’élément principal de l’identité visuelle est un « B » stylisé dans une police en vieil anglais. Le côté gauche de l’icône présente une représentation du Golden Gate Bridge. Divers autres éléments ont également été publiés qui utilisent l’élément « B ». Cela comprend une crête ronde qui comporte le nom complet du club.

La palette de couleurs du club est le bleu marine, le gris brouillard et un rouge qui évoque la célèbre couleur « International Orange » du Golden Gate. La couleur et les images du Golden Gate Bridge sont probablement le visuel le plus reconnaissable de la région. Mais vu le nom du club, peut-être en utilisant le San Francisco-Oakland Baie Le pont dans la conception aurait été plus approprié.

Les couleurs bleu marine/orange et le symbole gothique « B » font que certains fans font des comparaisons avec les Detroit Tigers du baseball. Dans l’ensemble, c’est une marque correcte. Le pont « B » est une icône forte, mais le nom et l’écusson officiel semblent un peu fades. Ce n’est certainement pas au niveau du Gotham FC, du Racing Louisville ou du Angel City FC en termes d’efforts récents de marque NWSL.

On ne sait pas encore où jouera le club. Mais la vidéo de lancement comprenait des plans du stade Kezar à San Francisco et du parc PayPal de San Jose. Kezar accueille actuellement l’USL League Two du côté du San Francisco City FC. PayPal Park abrite les tremblements de terre de San Jose de la MLS.

Le Bay FC ne restera pas longtemps seul sur la scène du football professionnel féminin de la région. L’Oakland Soul a été annoncée comme une future équipe de la Super League de l’USL, visant à se lancer en 2024 en tant que ligue féminine de première division. Ce club espère jouer dans un stade temporaire adjacent à l’Oakland Coliseum, s’il est approuvé.

