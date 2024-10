Le batteur TIM ‘HERB’ ALEXANDER quitte à nouveau PRIMUS

Batteur Tim « Herb » Alexandre est parti PRIME.

La nouvelle de son départ a été partagée par les membres du groupe, qui affirment avoir reçu un e-mail de sa part il y a près de deux semaines disant qu’il avait « perdu sa passion pour le jeu ».

Alexandre rejoint PRIME en 1989 et est parti en 1996, puis a rejoint le groupe lors de sa réforme en 2003. Il a de nouveau quitté le groupe en 2010 mais est revenu en 2013.

PRIME ne prévoit pas d’annuler les spectacles à venir ; leur concert du Nouvel An comportera une « version augmentée de PRIME mettant en vedette des membres de SAINT MAQUEREAU et BRIGADE DE GRENOUILLES, » et pour OUTIL‘s « Vivre dans le sable » festival de destination, ils seront rejoints par le groupe de ce dernier Danny Carey. Quant à leur 2025 « Sessante » dates, ils prévoient de « rechercher le ‘plus grand batteur du monde' ».

PRIMELa déclaration complète de se lit comme suit :

« Le jeudi 17 octobre, nous avons reçu un email de Tim ‘Herb’ Alexandre exprimant qu’à compter d’immédiat, il ne serait plus impliqué dans PRIME. Cela a été un choc complet pour nous tous ici dans le PRIME camp.

« A la suite d’un printemps et d’un été merveilleux en tournée et de quelques projets fabuleux à venir, cela a été un peu déroutant pour nous que Herb se retire si brusquement. Après plusieurs tentatives de communication avec Herbesa seule réponse a été un autre e-mail indiquant qu’il avait « perdu sa passion pour le jeu ». Aussi décevant que cela puisse être, nous respectons son choix et cela nous a obligé à prendre des décisions difficiles.

« Nous avons envisagé d’annuler le spectacle annuel du Nouvel An, mais après de nombreuses discussions Les et Ler ont décidé de basculer vers une version augmentée de PRIME mettant en vedette des membres de SAINT MAQUEREAU et BRIGADE DE GRENOUILLES. Il s’agira d’un événement unique et spécial passionnant.

« En ce qui concerne l’avenir PRIMEle groupe a hâte de se produire en République Dominicaine avec OUTIL et d’autres. Danny Carey a une fois de plus gracieusement proposé d’occuper le trône du tambour. Pour ‘Sessante’, PRIME envisage de rechercher le « plus grand batteur du monde ». Détails à suivre…

« Merci pour tout votre soutien et votre compréhension. »

En juillet 2016, Alexandre a révélé qu’il avait subi une deuxième crise cardiaque après avoir subi un problème de santé similaire en 2014.

Il y a dix ans, Les Claypoolle projet de réformer le « classique » PRIME programmation – avec Alexandre et guitariste Larry Lalonde – a été mis en attente lorsque Alexandre a subi sa première crise cardiaque, une crise « mineure » qui a obligé le batteur à nécessiter un triple pontage. Pour remplir ses obligations de tournées, PRIME recruté Carey à combler pour quelques dates. Trois mois après une opération à cœur ouvert, Alexandre rejoint PRIME sur la route.