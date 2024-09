Votre soutien nous aide à raconter l’histoire En savoir plus Fermer En tant que votre correspondant à la Maison Blanche, je pose les questions difficiles et cherche les réponses qui comptent. Votre soutien me permet d’être présent dans cette salle et de réclamer transparence et responsabilité. Sans vos contributions, nous n’aurions pas les ressources nécessaires pour défier ceux qui sont au pouvoir. Votre don nous permet de continuer à faire ce travail important, en vous tenant informé à chaque étape jusqu’aux élections de novembre. Andrew Feinberg Correspondant à la Maison Blanche

Kamindu Mendis a poursuivi son remarquable début de carrière en test match, marquant son quatrième siècle en seulement sept tests match.

Après avoir été promu du numéro sept au numéro cinq suite à sa forme prolifique contre l’Angleterre plus tôt cet été, Mendis a marqué un autre siècle contre la Nouvelle-Zélande le 18 septembre en aidant son équipe à revenir de 106 pour quatre à 305 au total.

Contre les Kiwis, Mendis a marqué 114 points en 173 balles, portant son total à 809 points en 11 manches et atteignant brièvement une moyenne de 80,90 dans ce format, la plus élevée pour un batteur après Sir Don Bradman, avec un minimum de 10 manches. Mais dans la deuxième manche, il n’en a marqué que 13, réduisant sa moyenne à 68,50.

Cependant, Wisden ne compte aucun batteur dans sa liste officielle avant qu’il n’ait effectué un minimum de 20 manches. Cependant, seul Bradman a une moyenne au bâton supérieure à cinq ou inférieure pour un minimum de 10 manches en test cricket.

Mendis a marqué un demi-siècle dans chaque match test qu’il a joué jusqu’à présent (AFP via Getty Images)

Le joueur actuel avec la moyenne la plus élevée était Steve Smith, qui affiche une moyenne de 56,97 après 109 matchs tests, et Adam Voges se classait deuxième sur la liste après avoir joué 20 matchs avec une moyenne de 61,87 entre 2015 et 2016.

Le premier Sri-Lankais sur la liste était Kumar Sangakkara qui a marqué 12 400 points à 57,40 après 134 matchs joués sur 15 ans au début du siècle.

Mendis a fait ses débuts avec le Sri Lanka contre l’Australie à Galle en 2022, et avec six frappeurs, il a marqué 61 points alors que l’équipe locale a gagné par une manche et 39 points. Mais au lieu de donner le coup d’envoi à sa carrière, cela a marqué le début d’une absence de 20 mois de l’équipe nationale.

Depuis son rappel, Mendis, âgé de 25 ans, a marqué plus de 800 points après avoir joué 11 manches en sept matchs jusqu’à présent cette année civile.

Mendis a impressionné lors de la tournée de trois tests du Sri Lanka en Angleterre (Getty Images)

Mendis a également enregistré un score supérieur à 50 une fois lors de chacun de ses sept premiers tests, un record qu’il partage avec Saud Shakeel du Pakistan, qui a réalisé le même exploit l’année dernière.

Mais en raison de son nombre de demi-siècles, qui ont été obtenus en sept tests, s’il continue sur la même lancée, il pourrait défier le record de 50 dans des matchs tests consécutifs, qui est détenu conjointement par AB de Villiers et Joe Root qui l’ont fait lors de 12 matchs consécutifs.

Le batteur sri-lankais de milieu de tableau est également sur le point de battre un autre record, en devenant le plus rapide à atteindre 1 000 courses en test. Le record actuel est de 12 matchs tests, et est détenu conjointement par Herbert Sutcliffe et Everton Weekes.

Mendis pourrait ajouter son nom à cette liste, mais pour atteindre ce cap en 11 tests, il aurait dû marquer au moins 191 points lors de la deuxième manche contre la Nouvelle-Zélande, au lieu de cela il en a réussi 13.

S’il parvenait à marquer 50 points ou plus lors de la deuxième manche, il rejoindrait le grand Indien Sunil Gavaskar avec neuf scores de plus de 50 points – le plus grand nombre de points par un batteur lors de ses sept premiers tests. Seuls trois joueurs, Bradman, ainsi que le duo antillais George Headley et Weekes, ont marqué cinq cents points lors de leurs sept premiers tests.