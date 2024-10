Le batteur Nick Pierce se sépare alors que je meurs dans une déclaration

Le batteur Nick Pierce est le dernier membre d’As I Lay Dying à se séparer du groupe.

Pierce est le troisième musicien à quitter As I Lay Dying cette semaine, après le bassiste Ryan Neff lundi (19 octobre), leur manager de tournée Alex Kendrick mercredi (23 octobre) et le guitariste Ken Susi plus tôt dans la journée (24 octobre). Leur tournée européenne aurait également été annulée, selon certaines salles dans lesquelles le groupe avait réservé des concerts.

Le batteur a rejoint le groupe en 2022 après le départ du membre de longue date Jordan Mancino.

Le leader Tim Lambesis et le guitariste Phil Sgrosso, qui fait partie de As I Lay Dying depuis 2003, sont les seuls membres restants du line-up pour le moment. Le prochain album du groupe, À travers les tempêtes à venir, devrait sortir le 15 novembre.

As I Lay Dying n’a pas encore commenté publiquement les départs, pas plus que leur label, Napalm Records.

Loudwire a contacté Napalm pour commentaires.

Dans une déclaration partagée sur ses réseaux sociaux le 24 octobre, Pierce a déclaré qu’il estimait qu’il « avait besoin de se distancer » du groupe pour sa « santé personnelle et son intégrité ». Lisez la déclaration complète ci-dessous.

Pour l’instant, je ne joue plus de la batterie pour As I Lay Dying. C’est loin d’être la fin à laquelle je m’attendais, et je sens que je dois me distancier du groupe dans le but de préserver ma santé et mon intégrité personnelles.

Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à tous ceux qui m’ont suivi et soutenu tout au long de ce voyage. Mon objectif a été et sera toujours de créer des souvenirs inoubliables avec mes amis et d’écrire une musique qui résonnera vraiment auprès de nos fans. Je suis fier de ce que j’ai accompli lors des tournées, ainsi que de l’écriture et de l’enregistrement de la batterie pour le nouvel album.

Pour l’avenir, je suis ravi de poursuivre ma carrière de batteur et de poursuivre ce que j’aime le plus : faire de la musique. Mon programme de tournées et de sessions est désormais activement ouvert à de nouvelles opportunités.