Le batteur Larnell Lewis, lauréat d’un Grammy, se joint au Jeremy Ledbetter Trio pour une performance à Kelowna – Kelowna News

Photo : Contribué

Le Centre Rotary pour les Arts accueillera le Jeremy Ledbetter Trio mettant en vedette le batteur Larnell Lewis, lauréat d’un Grammy Award, le 5 novembre au Mary Irwin Theatre.

Le trio est surtout connu pour son mélange de jazz contemporain et de musiques du monde.

« Le Jeremy Ledbetter Trio combine la précision de la musique de chambre classique, la diversité des rythmes et la liberté d’improvisation du jazz et l’énergie du rock pour créer des œuvres musicales exceptionnelles. Il s’agit d’un spectacle incontournable non seulement pour les fans de jazz, mais aussi pour les amoureux. de la musique », a déclaré le directeur de la programmation du théâtre, Andrew Stauffer.

Le trio comprend Jeremy Ledbetter au piano, Larnell Lewis à la batterie et le bassiste à six cordes Rich Brown.

« Nous sommes ravis d’amener Jeremy, Larnell et Rich à Kelowna. Ces musiciens exemplaires sont à l’avant-garde du jazz contemporain et leurs performances live sont connues pour repousser les limites du genre. Leur mélange de maîtrise technique et de passion brute trouvera un écho auprès de notre public et offrira une expérience musicale vraiment inoubliable », a déclaré Colleen Fitzpatrick, directrice générale du RCA.

La soirée comprendra également une performance d’un artiste de jazz local, le Craig Thomson Quartet.

Les billets sont en vente dès maintenant, avec une offre spéciale pour les personnes âgées de 30 ans et moins qui peuvent bénéficier d’une réduction de 30 % en utilisant le code JLT30 à la caisse. Pour les billets et plus d’informations, visitez www.rotarycentreforthearts.com.