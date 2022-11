Le batteur du quartier, Brandon Fried, licencié pour “comportement inapproprié” au milieu d’allégations tâtonnantes du chanteur

Le groupe de rock indépendant The Neighborhood a licencié Brandon Fried à la suite d’allégations selon lesquelles leur batteur de longue date aurait tripoté la chanteuse María Zardoya.

Dans une déclaration publiée sur Twitter, le groupe a déclaré avoir une “tolérance zéro” envers ce comportement et a félicité Zardoya pour avoir raconté son histoire.

“Nous sommes reconnaissants à Maria de s’être manifestée”, a partagé le groupe dimanche. “Nous avons une tolérance zéro pour tout type de comportement inapproprié envers les femmes. À la suite des actions de Brandon, il ne sera plus membre de The Neighbourhood.”

María a partagé l’expérience avec les abonnés Instagram sur le compte de son groupe. Zardoya est le leader de The Maria’s, un groupe d’indie pop de Los Angeles.

“J’étais dans un bar hier soir, et Brandon Fried, le batteur du quartier, m’a peloté sous la table. C’était l’une des choses les plus inconfortables que j’ai jamais vécues. J’ai ressenti une invasion de mon espace, de ma vie privée et corps”, a-t-elle écrit.

“Tu vas avoir besoin d’un nouveau batteur, ce mec est un sale type.”

Peu de temps après, le groupe qui est devenu populaire pour son hit “Sweater Weather” en 2013 a dénoncé les actions de Fried et l’a retiré du groupe. Il a également fait une déclaration sur Instagram.

“Je suis terriblement désolé pour María. Mes actions étaient inexcusables et intolérables. Elles ne reflètent pas qui je suis en tant que personne, mais clairement un reflet de qui je deviens sous l’influence”, a écrit Fried sur des histoires Instagram avant de faire son compte privé.

“Il est évident que je dois résoudre mes problèmes d’alcoolisme et de toxicomanie, pour lesquels je cherche maintenant de l’aide.”

Il a ajouté : “Je tiens à m’excuser auprès des femmes qui ont été victimes d’un comportement qui les a mises mal à l’aise ou violées. Je suis vraiment désolé pour le quartier et nos fans de les avoir laissé tomber.”

The Neighborhood est composé des guitaristes Jeremy Freedman et Zach Abels ainsi que du bassiste Michael Margott. Le chanteur principal du groupe est Jesse Rutherford. Le joueur de 31 ans a récemment rendu public sa nouvelle relation avec Billie Eilish, 20 ans.