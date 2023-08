Le batteur d’Iron Maiden laissé paralysé par un accident vasculaire cérébral : « Par la grâce de Dieu, je vais mieux »

Le batteur d’Iron Maiden, Nicko McBrain, parle de sa santé.

Le rockeur de heavy metal de longue date a partagé une mise à jour avec ses fans après avoir subi un accident vasculaire cérébral en janvier qui l’a laissé partiellement paralysé.

« Cela m’a laissé paralysé du côté droit de mon épaule vers le bas », a révélé McBrain, 71 ans, dans un communiqué via YouTube.

« Bien sûr, j’étais très inquiet que ma carrière soit terminée, mais avec l’amour et le soutien de ma femme, Rebecca et de ma famille, mes médecins… ma famille Maiden, j’ai pu rebondir à près de 70% de récupération. »

McBrain a déclaré qu’il avait suivi 10 semaines de « thérapie intense » et qu’il se concentrait sur le retour à « 100% de forme physique ».

« Je n’en suis pas encore là, mais par la grâce de Dieu, je m’améliore et je me renforce au fil des semaines », a-t-il ajouté.

Le rockeur semblait de bonne humeur dans son message vidéo et a inclus une photo de lui derrière sa batterie lors d’une performance d’Iron Maiden.

Le manager d’Iron Maiden, Rod Smallwood, a ajouté : « Honnêtement, nous ne savions pas s’il serait capable de jouer tout un concert jusqu’au début des répétitions du groupe en mai. »

« Il y avait tellement de soutien pour lui de la part du groupe, puis un véritable soulagement pour tous quand nous avons vu qu’il allait être capable de le faire! »

Le groupe devrait poursuivre sa tournée au festival The Wacken Open Air en Allemagne.

Vendredi, Iron Maiden a partagé sur Instagram des photos de leur tournée The Future Past.

« Ce soir, c’est le dernier show européen de #TheFuturePastTour ! #IronMaiden #KillerKontent #Wacken »

Le festival de heavy metal Wacken Open Air dans le nord de l’Allemagne a annoncé plus tôt cette semaine que l’événement avait réduit la capacité d’audience en raison des intempéries.

La pluie persistante a transformé le terrain en boue et a forcé les organisateurs à ordonner l’arrêt de tous les nouveaux arrivants, selon l’Associated Press.

Les organisateurs du célèbre festival de musique du village de Wacken, dans une zone rurale au nord-ouest de Hambourg, avaient déjà déclaré mardi aux fans que plus aucune voiture ni camion ne pouvait être admis sur le site car les zones de camping, les terrains et les routes d’accès étaient en mauvais état. état à cause des fortes pluies de ces derniers jours, et on s’attendait à plus.

Tôt mercredi, ils ont annoncé un « arrêt total des admissions ». Dans un communiqué publié sur le site Internet du festival, ils ont déclaré que « compte tenu des conditions météorologiques, la capacité raisonnable de visiteurs pour le Wacken Open Air 2023 est désormais atteinte ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport.