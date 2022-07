Le batteur des Blue Jays Bo Sox en route vers la plus grande victoire de l’histoire de la franchise

Raimel Tapia a baissé la tête et a commencé un jogging lent vers la première base, pas sûr d’avoir obtenu le pop qu’il voulait quand il a conduit une balle volante chargée de bases vers le champ central profond dans la troisième manche.

Puis tout dans la pièce – et le reste de la nuit – a changé.

Tapia a frappé un grand chelem à l’intérieur du parc après une erreur du voltigeur de centre de Boston Jarren Duran et les Blue Jays de Toronto ont établi un record de franchise pour les courses dans un match, passant devant les Red Sox 28-5 vendredi soir.

Toronto est venu à moins de deux du record de la ligue majeure moderne pour les points dans un match après avoir échoué deux coureurs en neuvième manche avec le joueur de champ intérieur de Boston Yolmer Sanchez sur le monticule.

Chaque partant des Blue Jays a eu au moins deux coups sûrs, et Lourdes Gurriel Jr. a égalé le record de franchise de Frank Catalanotto avec six d’entre eux.

Danny Jansen a réussi deux circuits et a produit six points. Matt Chapman et Teoscar Hernandez ont ajouté des circuits en solo pour Toronto, qui a dépassé sa précédente marque de 24 points en un seul match établie le 26 juin 1976 contre les Orioles de Baltimore.

“C’était génial”, a déclaré le manager par intérim John Schneider. “Nous en avons parlé avant le match, comment vous pouvez sortir un peu somnolent et vous pouvez sortir chaud. Je pense que nous sommes sortis chauds, évidemment.”

Les 28 points sont les plus jamais produits par une équipe des Red Sox, éclipsant la marque précédente lors d’une défaite 27-3 contre Cleveland en 1923.

Les fidèles de Fenway Park se sont moqués toute la nuit – à l’exception d’une proposition de mariage sur le tableau vidéo avec l’équipe locale à la traîne 25-3. Le “oui” de la femme a été l’une des rares fois où les fans de Boston ont trouvé des raisons d’applaudir.

Toronto a entamé la journée avec une avance de deux matchs sur les Red Sox pour la dernière place de joker de l’AL. Les Blue Jays se sont améliorés 7-3 contre Boston cette année.

Le partant des Red Sox Nathan Eovaldi (4-3) n’a duré que 2 2/3 manches, accordant un circuit et chargé de neuf points.

Cela a commencé une soirée de 29 coups sûrs pour Toronto – gagnants de quatre matchs consécutifs – qui a comporté presque autant de folies par les Red Sox.

Cela a commencé avec le sprint à domicile de Tapia.

Avec deux retraits en troisième et Toronto menant 6-0, Tapia a réussi une volée de deux retraits au centre contre le releveur Austin Davis.

Duran fit quelques pas en arrière, puis quelques pas en avant, puis leva les mains en signe de confusion. Les fans de Boston ont gémi lorsque le ballon a atterri sur la piste d’avertissement derrière lui.

“[First base coach Mark Budzinski] a commencé à dire : ‘Tu dois courir ! Tu dois courir!” ” Tapia a déclaré via un interprète “C’est à ce moment-là que j’ai commencé à courir très fort, juste là.”

GRAND SLAM complètement amusant et normal 🙌 pic.twitter.com/cAvX8pZiWN —@Geais bleus

Duran a marché lentement vers le ballon tandis que le voltigeur gauche Alex Verdugo a couru, a glissé pour le ramasser et l’a tiré vers le champ intérieur. Le relais à domicile n’était pas près d’attraper Tapia, qui a pris de la vitesse lorsqu’il a réalisé que Duran avait perdu le ballon.

“Je l’ai frappé sur le canon, mais en même temps, je ne pensais pas que ça irait trop loin”, a déclaré Tapia.

Duran a qualifié la perte de vue du ballon de “le sentiment le plus désespéré que vous puissiez ressentir”.

“Je viens de le perdre dans le crépuscule”, a déclaré Duran. “Ça arrive. [Verdugo] était juste là. Évidemment, j’aurais dû faire un pas ou deux. Il allait déjà me battre au ballon. Je ne voulais tout simplement pas me mettre en travers de son chemin. … La prochaine fois, je sais faire un ou deux pas.”

Boston a de nouveau gaffé en défense au cinquième. Mené 15-3, Chapman a levé un pop-up de deux retraits sur le champ intérieur qui est tombé entre le receveur Kevin Plawecki, le releveur Kaleb Ort et le joueur de troisième but Rafael Devers pour un coup sûr qui a permis à une autre course de se croiser.

Cela a suscité plus de ridicule et de dédain de la part des fans de Boston qui sont restés à leur place. Ceux qui sont restés ont essayé de tirer le meilleur parti d’une nuit terne au stade de baseball.

Les fans se sont quand même levés pour la traditionnelle signature Fenway de “Sweet Caroline” de Neil Diamond. Pourtant, lors d’une soirée aussi mémorable qu’oubliable, elle s’est également terminée par une poignée de huées.

La seule joie qui reste? Lorsque Duran a frappé pour mettre fin au match.

Le record moderne de la MLB pour les courses dans un match est de 30, établi par les Texas Rangers contre les Orioles de Baltimore le 22 août 2007. La marque de tous les temps est de 36 pour les Colts de Chicago contre les Colonels de Louisville en 1897.

Kevin Gausman (7-7) a dispersé sept coups sûrs et trois points en cinq manches pour Toronto.