Le batteur de Modest Mouse, co-fondateur de Jeremiah Green, est mort à 45 ans

Jeremiah Green, batteur et co-fondateur du groupe de rock Modest Mouse, est décédé à 45 ans.

Dans une déclaration publiée sur leur Instagram samedi soir, le groupe a notamment écrit : “Aujourd’hui, nous avons perdu notre cher ami Jeremiah. Il s’est allongé pour se reposer et s’est tout simplement évanoui.”

Mardi, le frère du rockeur, Adam Green, a déclaré à Fox News Digital : « Il va très bien compte tenu des circonstances… Il a joué beaucoup de spectacles avec le cancer, mais le médecin lui a donné le feu vert pour jouer jusqu’au dernier West. Date de la côte. Son objectif est de revenir en tournée ce printemps en Amérique du Sud. Il lui reste environ 4 semaines de chimio et de radiothérapie.

Sa mère, Carol Namatame, a également confirmé la perte, écrire sur Facebook que son fils “a perdu sa courageuse bataille contre le cancer le 31 décembre”.

MODEST MOUSE DRUMMER, JEREMIAH GREEN, DIAGNOSTIQUÉ D’UN CANCER DE STADE 4

Également sur son Instagram, Modest Mouse a écrit : “J’aimerais dire un tas de jolis mots en ce moment, mais ce n’est tout simplement pas le moment. Ils viendront plus tard, et de la part de beaucoup de gens. Merci d’apprécier tout l’amour que vous donnez , obtenez, avez donné et obtiendrez. Par-dessus tout, Jérémie était une question d’amour. Nous vous aimons.

Le groupe nominé aux Grammy Awards a été formé à Washington en 1992 par les co-fondateurs Green, Isaac Brock et Eric Judy.

Le groupe doit actuellement se produire au festival Lollapalooza Argentina 2023 en mars.

Une déclaration originale de Brock partagée directement sur Instagram du groupe il y a quatre jours était optimiste quant au rétablissement de Green. Il a écrit à propos du traitement de Green : « Cela semble se dérouler sans heurts et faire une différence positive. Jeremiah, comme moi, croit au pouvoir de l’énergie positive, donc si vous pouviez avoir la gentillesse d’envoyer de « bonnes vibrations » (à cite Jeremiah) en direction de Jeremiah et de sa famille, ce serait formidable.”

Sa mère a fait écho aux sentiments, écrivant sur Facebook, “Il est [sic] si fort et si courageux et accroché là-dedans !”

C’est le DJ Marco Collins, basé à Seattle, qui a confirmé la gravité du cancer de Green sur ses propres réseaux sociaux.

Malheureusement, l’homme de 45 ans est décédé en tant que “mari, père, fils et frère”, comme l’a décrit sa mère.

“Il est allé paisiblement dans son sommeil. Jeremiah était une lumière pour tant de personnes. À ce moment, la famille demande de l’intimité. Plus d’informations seront à venir, y compris une célébration de la vie pour les amis et les fans dans les mois à venir. Les proches de Jeremiah aimeraient remercier tout le monde pour leurs bons vœux et leur soutien continus », a ajouté Namatame.