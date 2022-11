Le batteur de Metallica raconte comment leur collaboration “Master of Puppets” avec “Stranger Things” a vu le jour

Cet été, l’un des moments les plus viraux de la saison 4 de “Stranger Things” a été la scène où Eddie Munson, joué par Joseph Quinn, a joué un solo de guitare de “Master of Puppets” de Metallica lors de la finale de l’émission.

Le batteur de Metallica Lars Ulrich a parlé sur “The Howard Stern Show” sur la façon dont cette scène est arrivée.

“Avant, avec Metallica, nous étions toujours les gars du” non “. “Hé, pouvons-nous avoir cette chanson pour ça? Pouvons-nous avoir cette chanson pour ça?” Et c’était juste non, non, non, non, non”, a expliqué le batteur.

“Il y a quelques années, nous l’avons inversé. Nous avons fait un 180. Nous avons juste dit:” Vous savez quoi, c’est stupide. Pourquoi nous accrochons-nous à ces chansons comme si elles étaient si importantes? “”, A poursuivi Ulrich.

Après avoir changé leur mentalité pour dire “oui” à ces opportunités, la scène “Stranger Things” est apparue. Ulrich a déclaré que le groupe connaissait le spectacle et était “tellement fier” de la façon dont la scène finale s’est déroulée.

“Il y a quelques années, nous avons commencé à dire” oui “à tout. Évidemment, nous connaissons tous un peu le phénomène” Stranger Things “. Mais nous l’avons compris il y a six ou neuf mois et avons dit oui. Ils voulaient construire toute cette scène sur “Master of Puppets”. Et nous avons dit bien sûr. Puis il est sorti au cours de l’été. Et c’était un tel esprit de voir comment cela est devenu un phénomène. Nous étions si fiers “, a déclaré Ulrich.

Après la sortie de l’émission, “Master of Puppets”, qui est sorti pour la première fois en 1986, a refait surface en tant que chanson à succès pour une toute nouvelle génération d’auditeurs. Metallica a rendu hommage au spectacle en juillet 2022 à Lollapalooza, lorsqu’ils ont joué la chanson sur scène accompagnés de la scène “Stranger Things” d’Eddie Munson en arrière-plan.

Le groupe a récemment annoncé son prochain album studio et sa tournée mondiale intitulée “M72”. Ils ont sorti le premier single de l’album, “Lux Æterna”. Il s’agit de leur premier album depuis leur album de 2016 “Hardwired… to Self-Destruct”. L’album “72 Seasons” du groupe devrait sortir le 14 avril 2023 et leur tournée aura lieu en 2023 et 2024.