Roger Taylor a révélé qu’il garde toujours une statue de 20 pieds de Freddie Mercury dans son jardin.

Le batteur emblématique de Queen, 71 ans, a revendiqué l’imposante sculpture – utilisée pour promouvoir la comédie musicale We Will Rock You – après qu’elle ait été laissée en réserve après la fin de la production.

La statue – qui représente le chanteur principal du groupe dans une pose emblématique – avait été exposée à l’extérieur du Dominion Theatre de Londres pendant 12 ans avant la fin du spectacle en 2014.

Maintenant, il occupe une place de choix dans la maison luxueuse du musicien à Surrey.

Roger et son coéquipier Brian May ont tous deux joué pendant la performance finale de la comédie musicale de longue date, qui a vu Roger demander que la statue soit «mise dans un camion» et amenée à son pad.







(Image: Getty Images)



Interrogé par Classic Rock Magazine s’il était vrai qu’il avait toujours la statue, le père de cinq enfants a répondu fièrement: « Oui, absolument. Vous pouvez le voir d’ici.

« C’était dans un entrepôt, ça coûtait de l’argent, alors j’ai dit ‘pourquoi ne pas simplement le mettre dans un camion et l’apporter ici, et nous le mettrons dans le jardin?' »

Et quand on lui a demandé ce que Brian, 73 ans, pensait de lui réclamant la statue, Roger a révélé: « Je pense qu’il était énervé de ne pas y avoir pensé [himself]. «







(Image: WireImage)



Roger avait déjà admis que Freddie – décédé en 1991 des suites du sida – aurait trouvé la sculpture géante « hilarante ».

«J’ai une statue de Freddie dans le jardin, que j’adore, c’est génial, c’est très grand. J’ai aussi pensé que ce serait très drôle d’avoir la statue là-bas et je pense que Freddie l’aurait trouvée hilarante. Il l’aurait trouvée vraiment drôle », dit-il.

Le groupe de rock Queen a été formé à Londres en 1970 et a connu un succès international avec des succès tels que We Are the Champions, Bohemian Rhapsody et Another One Bites the Dust.







(Image: FilmMagic)



Le leader Freddie est décédé tragiquement à l’âge de 45 ans à peine d’une pneumonie bronchique due au sida.

Les membres originaux Taylor et May jouent toujours en tant que Queen avec Adam Lambert, vainqueur d’American Idol, au chant.

