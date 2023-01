Le batteur de Earth, Wind & Fire, Fred White, est mort à 67 ans

Le batteur Fred White, qui jouait aux côtés de ses frères Maurice et Verdine White dans l’ensemble lauréat d’un Grammy Earth, Wind & Fire, est décédé. Il avait 67 ans.

Verdine White, chanteur, percussionniste et bassiste du groupe, a annoncé dimanche sur son compte Instagram que son jeune frère Frederick Eugene “Freddie” White était décédé. Il n’a pas dit comment ni où son frère est mort.

Earth, Wind & Fire a commencé en 1970 sous la direction de Maurice White, qui a créé un groupe qui pouvait combiner des éléments de jazz, de funk, de R&B, de soul, de danse, de pop et de rock, et a célébré la musicalité et le spiritisme africains.

Poussé par leur section de cuivres, les Phenix Horns, et une réputation de performances live énergiques et explosives, la popularité du groupe a augmenté après avoir déménagé chez Columbia Records, qui était alors sous la direction de Clive Davis.

Fred White était déjà un batteur accompli, jouant pour Donny Hathaway, avant de rejoindre Earth, Wind & Fire au milieu des années 1970. Jumelé aux côtés du batteur et percussionniste Ralph Johnson, la section rythmique du groupe était serrée et optimiste et a préparé le terrain pour des chansons comme Pays des merveilles du boogie et Septembre pour devenir des favoris instantanés.

Verdine White a déclaré que son frère Fred était un enfant musicien doué, “avec des disques d’or au jeune âge de 16 ans!” Fred White est resté avec le groupe jusqu’en 1983.

“On a toujours pu compter sur lui”

“Mais plus que cela à la maison et au-delà, il était le merveilleux frère qui était toujours divertissant et délicieusement espiègle ! Et nous pouvions toujours compter sur lui pour rendre une situation apparemment mauvaise plus légère !” écrit Blanc.

Certains des plus grands succès du groupe sont toujours très populaires, souvent samplés et utilisés dans d’innombrables films. Le groupe a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2000, a joué le spectacle de mi-temps du Super Bowl 2005 et a six Grammys.

Celui du groupe Je dois te faire entrer dans ma vie figurait sur la première playlist Spotify de l’ancien président Barack Obama.

La période la plus réussie du groupe a commencé avec l’album de 1975 C’est la voie du monde et a continué pendant le reste de la décennie. Autres succès inclus Feu serpentin, Étoile brillante et une reprise des Beatles Je dois te faire entrer dans ma vie.