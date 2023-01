Le batteur de Earth, Wind & Fire, Fred White, est décédé à l’âge de 67 ans.

La nouvelle a été partagée par son frère et coéquipier Verdine White dimanche dans une publication Instagram. Il a rendu hommage au musicien “incroyable et talentueux”, “maintenant tambourinant avec les anges!”

Verdine White a écrit: «Chère famille, amis et fans… Notre famille est attristée aujourd’hui par la perte d’un membre de la famille incroyable et talentueux, notre frère bien-aimé Frederick Eugene ‘Freddie’ White.

« Il rejoint nos frères Maurice, Monte et Ronald au paradis et joue maintenant du tambour avec les anges ! Enfant protégé, membre de l’EWF ORIGINAL 9, avec des disques d’or au jeune âge de 16 ans ! Il était le frère numéro 4 de la famille.

«Mais plus que cela à la maison et au-delà, il était le merveilleux frère qui était toujours divertissant et délicieusement espiègle! Et nous pouvions toujours compter sur lui pour rendre une situation apparemment mauvaise plus légère !

Il a ajouté: “Il vivra dans nos cœurs pour toujours, repose au pouvoir bien-aimé Freddie !! Nous vous remercions tous pour votre amour, vos bénédictions et votre soutien en ce moment. Envole-toi haut bébé frère, nous t’aimons jusqu’au bout [stars] et retour !”

Né Frederick Eugene Adams à Chicago en 1955, Fred White a tourné avec Donny Hathaway et a joué de la batterie sur l’album Live de Hathaway, sorti en 1972.

Il rejoint Verdine et leur frère Maurice dans Earth, Wind & Fire en 1974, jouant sur des succès tels que September et Shining Star.

Le groupe a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2000.

Lenny Kravitz faisait partie de ceux qui ont rendu hommage. Sous le message de Verdine White, il a écrit: «Je vous envoie mon amour et mes plus sincères condoléances, ainsi qu’à la famille. J’ai été béni d’avoir été en sa présence et béni d’avoir été influencé par lui. Un vrai roi. Reposez-vous au pouvoir.