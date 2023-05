Le batteur de Def Leppard, Rick Allen, rompt le silence sur l’attaque non provoquée d’un jeune de 19 ans

Le batteur de Def Leppard, Rick Allen, a parlé d’avoir été attaqué au hasard devant un hôtel Four Seasons pour la première fois.

« J’ai entendu quelques pas et puis j’ai vu ça [flash] et la prochaine chose que j’ai su, c’est que j’étais au sol », a déclaré Allen lors d’une apparition dans « Good Morning America ». « J’ai atterri sur le dos… je me suis cogné la tête sur le trottoir. »

« Je ne suis pas une menace pour vous », se souvient Allen en disant au garçon de 19 ans qui était apparemment sorti de nulle part et avait plaqué le musicien au sol.

« Je ne pense pas qu’il savait qui j’étais, mais il a dû voir que je n’étais pas une menace parce que, vous savez, je n’ai qu’un bras », a expliqué Allen. Allen a été impliqué dans un accident de voiture presque mortel qui lui a pris le bras gauche en 1984.

LE BATTEUR DE DEF LEPPARD RICK ALLEN « CONCENTRÉ SUR LA GUÉRISON » APRÈS UNE ATTAQUE À L’HÔTEL DE FLORIDE

Allen fumait une cigarette à l’extérieur du Four Seasons près du voiturier le 13 mars lorsque Max Hartley, 19 ans, qui se serait caché derrière un poteau, a couru vers le musicien et l’aurait renversé. La chute a fait qu’Allen s’est cogné la tête contre le sol, causant des blessures, a rapporté la police.

Une femme est venue aider après qu’Allen ait été attaqué. Hartley aurait ensuite attaqué la femme sans nom et l’aurait jetée au sol avant de la frapper à plusieurs reprises. Elle a pu retourner à l’hôtel en courant, mais a été suivie par Hartley, qui aurait attrapé la femme par les cheveux et l’aurait traînée à l’extérieur, selon le rapport.

Hartley a été arrêté plus tard après avoir fui la région. Il a été accusé de deux chefs de batterie et de quatre chefs de méfait criminel et a plaidé non coupable.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE POST INSTAGRAM

L’épouse d’Allen, Lauren Monroe, s’est souvenue du moment où elle a découvert l’attaque de son mari alors qu’elle se trouvait à l’autre bout du pays.

« Mon cœur a complètement coulé en moi », a expliqué Monroe dans « Good Morning America ». « Je connais le parcours du traumatisme … Et donc tout s’est arrêté dans notre maison et s’est concentré sur lui. »

Le batteur de Def Leppard est reconnaissant pour le soutien de sa femme, en disant : « Je suis immédiatement allé dans cet endroit où je me sentais juste reconnaissant du fait que j’ai une femme incroyable et une famille incroyable et j’ai juste commencé à remercier une puissance supérieure pour le fait que Je suis encore là. »

Depuis l’attaque, Allen s’est concentré sur sa batterie alors qu’il récupère et se produit à Sheffield, en Angleterre, le lieu de l’accident de voiture qui a pris l’un de ses bras.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Je sais que je ne jouerai pas de la musique dans un groupe pour toujours », a déclaré Allen. « Mais pendant que je le suis, je prévois de rendre le plus de gens heureux possible. Et c’est mon moment. C’est mon opportunité. »