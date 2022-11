Le batteur de Def Leppard, Rick Allen, “ne voulait pas être ici” après avoir perdu son bras

Le batteur de Def Leppard, Rick Allen, a parlé de l’accident de voiture de 1984 qui a coûté son bras et du difficile cheminement vers sa guérison qu’il a dû affronter depuis lors.

“Je ne voulais vraiment pas être ici et je me sentais très vaincu”, a déclaré Allen Page 6admettant également qu’il se sentait “très maladroit” et “gêné”.

Le soir du Nouvel An en 1984, le musicien conduisait sa Corvette lorsqu’il fut impliqué dans un horrible accident qui le laissa sans son bras gauche.

Au début, les médecins ont rattaché le membre, mais il a ensuite été retiré en raison d’une infection.

Le rockeur a pu poursuivre sa carrière en utilisant une batterie électronique spécialement conçue pour lui.

“Beaucoup de mes pairs, beaucoup de fans, ma famille … beaucoup d’encouragements, ils ont tous essayé de m’aider à me relever et puis finalement j’ai compris”, a déclaré Allen au point de vente. “Je suis arrivé à un point où j’ai réalisé que je pouvais le faire… Ce n’est qu’après coup que j’ai découvert le pouvoir de l’esprit humain et c’est ce qui m’a vraiment propulsé là où je suis maintenant.”

Allen a également noté qu’il a trouvé de la force et un but dans son travail continu avec les anciens combattants.

Avec sa femme, Lauren Monroe, il est le fondateur de la Raven Drum Foundation, qui aide les anciens combattants souffrant de SSPT par le biais de programmes médicaux alternatifs, tels que des cercles de percussions.

“La première chose que chacun d’entre nous entend, c’est le rythme cardiaque de notre mère, nous sommes donc des êtres rythmiques, c’est juste une forme très ancienne, elle puise immédiatement dans la guérison”, a expliqué Allen. “Cela aide le cerveau, cela aide le système nerveux et cela ralentit le système respiratoire, c’est quelque chose qui est bénéfique à de nombreux niveaux.”