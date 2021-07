Le batteur de 16 ans du Sussex, Danial Ibrahim, défie Glamorgan lors de la première journée de l’affrontement pour le championnat du comté | Nouvelles de cricket

Danial Ibrahim, 16 ans, a réalisé un 41 invaincu pour défier les quilleurs de Glamorgan le premier jour à Hove

Danial Ibrahim, 16 ans, a défié les quilleurs dominants de Glamorgan alors que Sussex luttait à 161-7 le jour d’ouverture de leur match de championnat LV = Insurance County à Hove.

Lors de sa deuxième apparition dans la compétition, Ibrahim n’en a pas fait 41 en deux heures.

Sussex avait eu de gros problèmes à 96-6 lorsqu’Ibrahim a été rejoint dans le pli par Will Beer, mais la paire a mis 65 pour le septième guichet – le partenariat le plus élevé d’une manche troublée – avant que Beer ne soit à la dernière balle du journée.

Les hôtes étaient épuisés avec huit joueurs s’auto-isolant en raison d’un cas de Covid-19 dans le camp.

Devon Conway a marqué ses débuts en première classe pour Somerset avec 88 lors d’une journée d’ouverture du match affectée par la pluie avec Leicestershire à Taunton.

L’international néo-zélandais a affronté 146 balles et frappé 15 quatre, partageant une position d’ouverture de 143 avec Steve Davies (65) avant que Will Davis et Gavin Griffiths ne mènent une riposte animée dans le Leicestershire, qui a vu les hôtes fermer sur 242-7.

Davis a terminé la journée avec 2-40 et Griffiths 3-48.

NorthamptonshireRicardo Vasconcelos a eu une journée mémorable alors que les hôtes ont dominé un premier jour de leur affrontement vital avec la pluie. Yorkshire.

Le capitaine par intérim Vasconcelos s’est vu remettre sa casquette de comté avant le match par le skipper blessé Adam Rossington, puis a réclamé trois captures derrière les souches alors que le Yorkshire a trébuché à 158 au total.

Rob Keogh et Tom Taylor ont prouvé le choix de l’attaque du Northamptonshire avec respectivement 2-8 et 2-14, tandis que les visiteurs auraient été dans une position beaucoup plus périlleuse sans un record en carrière de 71 du jeune George Hill.

Le Northamptonshire a clôturé 61-2 en réponse autour d’une deuxième pause pour cause de pluie avec Vasconcelos 32 non sorti.

Jordan Clark et Rikki Clarke se sont intensifiés de manière impressionnante en Surreyl’attaque de bowling en sous-effectif de s réduite Hampshire à 229-7 le premier jour du match à l’Ageas Bowl.

Le duo a saisi trois guichets chacun après que Kyle Jamieson a été contraint de quitter le terrain après seulement six overs en raison d’une blessure.

Surrey était également privé du batteur anglais Ollie Pope, qui a raté le match en raison d’une blessure à la cuisse contractée lors de la défaite de Vitality Blast contre Kent vendredi.

Derbyshire ont du travail à faire pour afficher un total de premières manches compétitif après une journée d’ouverture affectée par la pluie de leur match contre Nottinghamshire au pont Trent.

Soutenant le classement du groupe 1 après avoir échoué à remporter l’un de ses huit premiers matchs, Derbyshire a fait 91-5 sur les 47 overs possibles.

Matt Critchley a obtenu le meilleur score avec 23 et Luke Fletcher a réclamé deux guichets pour égaler Chris Rushworth de Durham en tant que principal preneur de guichet de la compétition avec 40 victimes.

James Anderson a été nommé dans le Lancashire XI jouer Kent à Emirates Old Trafford, mais le quilleur anglais devra attendre le deuxième jour pour avoir une chance d’entrer dans l’action car le premier jour a été emporté, tout comme le premier jour de Warwickshirerencontre avec Durham à Edgbaston.