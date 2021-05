Le batteur anglais Dom Sibley reviendra jeudi dans le Warwickshire après s’être cassé un doigt | Nouvelles de cricket

Dom Sibley fera son retour en équipe première pour le Warwickshire jeudi après s’être remis d’un doigt cassé

L’ouvreur anglais Dom Sibley reviendra au combat pour le Warwickshire contre l’Essex à partir de jeudi après plus d’un mois d’absence avec un doigt cassé.

Sibley s’est fracturé le majeur de sa main droite en perdant une prise au deuxième tour du championnat du comté contre le Nottinghamshire et a raté les trois derniers matches de groupe 1 des Bears.

Il faisait toujours partie de l’équipe anglaise de 15 joueurs pour la série de deux tests à domicile en Nouvelle-Zélande le mois prochain et espère maintenant impressionner dans ce qui sera sa seule sortie avant le test d’ouverture à Lord’s le 2 juin.

Sibley espère conserver sa place dans l’équipe d’essai d’Angleterre pour la série contre la Nouvelle-Zélande en juin (Crédit Pic – BCCI)

Sibley a lutté pour les courses au Sri Lanka et en Inde cet hiver avec seulement deux cinquantaines en 12 manches et huit scores à un chiffre, mais a reçu un vote de confiance de l’entraîneur-chef Chris Silverwood.

Silverwood a déclaré: « Sibbers a été exceptionnel pour nous en ouvrant le bâton, nous allons donc garder un œil sur sa forme physique. Il y a beaucoup de kilomètres à parcourir pour lui, pour ainsi dire.

« Nous avons joué Sibley, Rory Burns et Zak Crawley à un, deux et trois ans et ça a été très réussi. Je peux voir une situation où les trois retournent potentiellement à leur place. »

Nasser Hussain dit que James Bracey du Gloucestershire est un batteur habile qui mérite sa chance au niveau Test avec l'Angleterre

James Bracey est l’autre option parmi les trois premiers de l’équipe d’Angleterre, en plus de Sibley, Burns et Crawley, avec le joueur de 24 ans appelé après avoir marqué 478 points avec une moyenne de plus de 50 pour Gloucestershire cette saison.

Le gaucher jouera pour son comté contre Somerset cette semaine alors que les deux premiers du groupe 2 s’affronteront à Bristol – le Gloucestershire, en tête de la table, a quatre points d’avance sur Somerset et a disputé un match de moins.

Parmi les autres joueurs anglais en action, il y aura James Anderson du Lancashire, qui est à huit guichets de 1000 au cricket de première classe avant le match du groupe 3 de Red Rose au Northamptonshire.

