Dom Sibley manquera les matchs de championnat du comté de Warwickshire contre Essex et Durham

Le batteur anglais Dom Sibley manquera les deux prochains matchs du Warwickshire au moins en raison d’un doigt cassé.

Sibley espérait retrouver la forme au début de la saison nationale après un hiver difficile sur le sous-continent, mais a vu ces plans interrompus par des blessures.

L’ouvreur a subi un coup en alignant contre le Nottinghamshire et n’a pas été en mesure de battre dans le match. Maintenant, il manquera le match à domicile de cette semaine contre l’Essex et la visite ultérieure à Durham, avant une évaluation plus approfondie.

Une déclaration du Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles disait: « Dom Sibley est sur le point de rater les deux prochains matchs du championnat LV = Insurance County du Warwickshire après que des analyses ont révélé qu’il s’était fracturé le majeur droit.

« Les équipes médicales de la BCE et du Warwickshire examineront Sibley à la fin du mois et se prononceront ensuite sur son retour au jeu. »

Sibley a six semaines pour récupérer avant le premier test de l’Angleterre de l’été contre la Nouvelle-Zélande début juin.