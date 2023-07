Le battement des bénéfices de Morgan Stanley le prépare pour une seconde mi-temps plus solide

La société de portefeuille Morgan Stanley (MS) a annoncé mardi des résultats du deuxième trimestre meilleurs que prévu, soulignant les solides fondamentaux de la banque et faisant monter le titre en flèche. Les revenus pour les trois mois clos le 30 juin ont augmenté de 2,5 % en glissement annuel, pour atteindre 13,46 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes de 13,08 milliards de dollars, selon les estimations compilées par Refinitiv. Le bénéfice par action (EPS) a chuté de 11 % sur une base annuelle, à 1,24 $, mais a tout de même dépassé l’estimation de 1,15 $ par action prévue par les analystes, selon les données de Refinitiv. Ce n’était pas le trimestre le plus solide que la banque ait jamais annoncé, mais il a été beaucoup plus solide que ce à quoi s’attendaient les investisseurs, faisant grimper l’action de plus de 6 % mardi. « Nous avons commencé le deuxième trimestre avec des vents contraires et des incertitudes importants, et il est juste de dire que nous avons globalement terminé le trimestre dans un meilleur endroit avec un meilleur ton », a déclaré le PDG James Gorman. « Les vents contraires reflètent la transition en cours du marché d’un environnement d’inflation élevée et de taux bas à un environnement de taux plus élevés et d’inflation plus faible. » Ces commentaires de la conférence téléphonique post-bénéfice de la banque indiquent que son troisième trimestre est probablement en avance sur le dernier. La direction a également noté que ROTCE – une mesure clé qui a un impact sur le rapport prix/valeur comptable tangible que les investisseurs sont prêts à payer pour une institution financière – a été retenue par une indemnité de départ de 300 millions de dollars. En excluant cette charge unique, ROTCE aurait été supérieur de 140 points de base et le bénéfice aurait été supérieur de 14 cents par action. Le ratio d’efficacité de la banque aurait également été meilleur sans une indemnité de départ et des coûts d’intégration liés aux acquisitions d’Eaton Vance et d’E*TRADE. Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) de la banque, qui pondère les fonds propres par rapport aux actifs pondérés en fonction des risques pour mesurer la capacité d’une banque à supporter des tensions financières, a dépassé de loin les attentes. Le fait que Morgan Stanley ait pu réaliser des performances aussi solides, malgré la détention d’autant de capital supplémentaire – le minimum de la banque est d’environ 13% – est un signe que l’entreprise peut plus que probablement continuer à afficher de solides résultats même si les régulateurs augmentent les exigences de capital. En ce qui concerne l’unité de banque d’investissement, qui a été sous pression en raison d’un manque d’activité de fusions et acquisitions et d’introductions en bourse, la direction a noté que « dans l’ensemble de la banque d’investissement, l’activité des clients a évolué positivement au cours du trimestre. Entre ses divisions de gestion de patrimoine et d’investissement , la banque a pu attirer 100 milliards de dollars supplémentaires de nouveaux actifs nets au cours du trimestre, en plus des 110 milliards de dollars accumulés au cours du premier trimestre. Avec plus de 200 milliards de dollars de nouveaux actifs nets entrant dans la banque au premier semestre de pour l’année seulement, il est bien en avance sur les 330 milliards de dollars par an dont il a besoin pour atteindre son objectif à moyen terme d’augmenter les nouveaux actifs nets de 1 000 milliards de dollars tous les trois ans. Cela fait partie d’un objectif à plus long terme visant à amasser 10 000 milliards de dollars d’actifs clients. Bien que l’entreprise soit freinée par des charges ponctuelles et une décision prudente de maintenir des niveaux de capital plus élevés dans un contexte économique incertain (mais en amélioration), les bons résultats – associés à des commentaires qui indiquent une poursuite de la hausse – nous pouvons en toute confiance réitérer notre 1 note sur l’action et un objectif de cours de 105 $ par action. Titres institutionnels Les revenus de la banque d’investissement ont été largement conformes aux résultats de l’année dernière, car les augmentations des revenus de souscription d’actions et de titres à revenu fixe ont été presque entièrement compensées par une baisse des revenus de conseil, qui ont été négativement impactés par une baisse de l’activité de fusions et acquisitions réalisées. Les revenus des actions ont diminué en raison de la baisse de l’activité des clients et de la baisse de la volatilité des marchés, ce qui a entraîné une baisse des liquidités et des produits dérivés. Les revenus obligataires ont souffert d’une baisse sur la plupart des produits, en raison d’une baisse de l’activité des clients et d’une moindre volatilité des marchés. Les dépenses totales ont augmenté d’un peu plus de 2% par an, à 4,58 milliards de dollars, tandis que les provisions pour pertes sur créances ont augmenté à 97 millions de dollars, contre 82 millions de dollars il y a un an. L’augmentation des provisions reflète la poursuite de la dégradation de la marge de l’immobilier d’entreprise ainsi qu’une légère croissance du portefeuille. Gestion de fortune Les revenus de la gestion d’actifs ont diminué en raison de la baisse des actifs, en raison de la baisse des marchés. Les revenus transactionnels ont augmenté considérablement sur une base déclarée, mais ont chuté de 2 % par an si l’on exclut l’impact des gains de valorisation au prix du marché sur les investissements associés aux plans de rémunération différée. Le revenu net d’intérêts a bénéficié de la hausse des taux d’intérêt, bien que cela ait été « partiellement compensé par l’impact de la baisse des dépôts de courtage alors que les clients continuent de redéployer leurs soldes », selon la société. Un compte de balayage est configuré pour transférer de l’argent d’un compte à la fin de chaque journée vers un autre véhicule, généralement un compte du marché monétaire. La baisse met en évidence la dynamique des clients qui voient un meilleur rendement dans les domaines en dehors des comptes de trésorerie traditionnels. Pourtant, la société a déclaré qu’elle avait « été témoin d’une modération des sorties de fonds ainsi que de la stabilisation des investissements de détail en trésorerie et équivalents de trésorerie ». Les dépôts ont légèrement augmenté en séquentiel. Les dépenses totales du secteur ont augmenté d’un peu plus de 17 % par année, pour atteindre 4,9 milliards de dollars, tandis que les provisions pour pertes sur créances ont augmenté à 64 millions de dollars, contre 19 millions de dollars il y a un an, en raison de la détérioration du marché immobilier commercial. Gestion d’investissements Les commissions de gestion d’actifs et les commissions associées ont diminué en raison de la baisse des actifs sous gestion, qui ont été touchés par la baisse des prix des actifs et les sorties de fonds. Les revenus basés sur la performance et les autres revenus ont diminué en raison d’une augmentation des gains à la valeur de marché sur les investissements liés aux régimes de rémunération différée, ont été plus que compensés par une baisse des intérêts courus courus dans les fonds privés. Les dépenses totales du segment ont légèrement diminué de plus de 4 % par an, à 1,28 milliard de dollars, car une légère augmentation des dépenses autres que de rémunération a été plus que compensée par une diminution plus importante des dépenses liées à la rémunération. Rendements de capital Morgan Stanley a racheté 12 millions d’actions au premier trimestre, à un prix d’achat moyen de 83,86 dollars par action, ce qui a entraîné un remboursement de capital pour les actionnaires de 1 milliard de dollars. La société a également renouvelé son autorisation de rachat d’actions de 20 milliards de dollars. Compte tenu du milliard de dollars utilisé au deuxième trimestre, il reste environ 13,25 milliards de dollars en vertu de l’autorisation au début du troisième trimestre. Pour l’avenir, le conseil a autorisé un dividende trimestriel de près de 85 cents par action, soit une augmentation de 7,5 cents par action. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long MS. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. Le bâtiment du siège social de Morgan Stanley est vu le 17 janvier 2023 à New York. Michael M.Santiago | Getty Images