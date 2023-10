Jordan Shusterman Analyste FOX Sports MLB

C’est le droitier recrue Brandon Pfaadt qui a réalisé la sortie de sa vie pour garder l’Arizona dans le troisième match de la NLCS, voire dans toute la série. C’est le vétéran Ketel Marte – l’arrière D le plus ancien – qui l’a finalement remporté avec un simple.

« Il a un rythme cardiaque incroyable. Il adore vivre ce moment. Il est l’un de nos meilleurs joueurs pour une raison », a déclaré le manager Torey Lovullo après la victoire. « Il a juste un cœur de lion. Il veut faire le travail et être le principal homme qui aide son équipe à gagner un match de baseball. »

Déplacé à la première place contre le partant gaucher des Phillies Ranger Suarez pour profiter de son palmarès exceptionnel contre les lanceurs gauchers, Marte avait frappé fort la balle toute la nuit avant son éventuel vainqueur. Il a commencé le match avec un groundout, mais il s’est produit d’emblée à 115,4 MPH – le neuvième balle la plus touchée de sa carrière . Il a enchaîné avec deux doubles retentissants lors de ses deux prochaines apparitions au marbre, dont un en sixième qui a presque franchi la clôture du champ gauche pour un circuit.

Les deux équipes avaient accumulé et gaspillé de nombreuses occasions de marquer dans les dernières étapes du match. Après avoir retiré sur des prises pour commencer la huitième manche contre l’impénétrable Jose Alvarado, une confrontation contre un Craig Kimbrel fragile en neuvième avec le point gagnant au troisième but a été un match beaucoup plus favorable pour Marte. Après avoir marché le frappeur n°9 Geraldo Perdomo pour charger les buts, Kimbrel n’a eu d’autre choix que d’attaquer la zone – même contre le meilleur frappeur de l’Arizona.

« Bon homme, bon endroit », a déclaré Pfaadt après la victoire.

Sur le deuxième lancer de Kimbrel, Marte a fracassé un radiateur dans le champ central pour le gagner. C’était le troisième coup sûr de Marte de la soirée – le même nombre de coups sûrs que toute la redoutable formation des Phillies a collectés lors du troisième match – et le troisième match nul dans l’histoire des séries éliminatoires des D-backs. Comme les deux avant lui Marte a terminé les choses avec un simple au centre du terrain.

[Mintz: Diamondbacks walk off Phillies, climb back into NLCS]

« Ketel est incroyable », a poursuivi Pfaadt. « Il peut faire ça pendant son sommeil, donc avoir Ketel et tous ces gars commence à devenir chaud et nous allons être une équipe dangereuse, c’est sûr. »

Le retrait de Marte a été le point culminant de ce qui a été une incroyable séquence individuelle au milieu du succès collectif de l’Arizona ce mois-ci. Il a enregistré un coup sûr dans les huit matchs de l’Arizona jusqu’à présent, s’ajoutant aux quatre matchs où il a récolté un coup sûr en 2017 lorsque les D-backs ont atteint la NLDS. 12 matchs sont à égalité pour le troisième plus longue séquence avec coup sûr pour commencer une carrière en séries éliminatoires dans l’histoire de la MLB.

La séquence de succès de Marte en octobre remontant à 2017 peut sembler un peu ridicule avec autant de temps écoulé entre les apparitions en séries éliminatoires, mais c’est aussi un bon rappel du temps qu’il a passé à jouer dans le désert. Un des meilleurs espoirs du système des Mariners, Marte a été exclue des plans à long terme de Seattle après deux saisons intermédiaires en tant que jeune joueur de champ intérieur et a été envoyée aux D-backs dans le cadre d’un échange très médiatisé après la saison 2016.

Ketel Marte des Diamondbacks frappe un simple contre les Phillies pour remporter le troisième match du NLCS

À l’époque, l’Arizona venait de terminer une quatrième place oubliable et cherchait à rafraîchir la liste autour du candidat MVP Paul Goldschmidt. Marte a finalement été rappelé fin juin et a joué à l’arrêt-court tous les jours pour une équipe de 2017 qui est passée de 93 défaites à 93 victoires et une place pour la Wild Card.

Le voyage vers les séries éliminatoires lors de sa première année avec les Snakes s’est avéré n’être qu’un échec. Ce serait leur dernière apparition en séries éliminatoires jusqu’à cette course actuelle à la Wild Card et au-delà en 2023. Mais alors que l’organisation sombrait dans la médiocrité puis bien pire, Marte est devenue l’un des principaux frappeurs de commutation du baseball. Sur le terrain, Marte a quitté l’arrêt-court et a volontairement rebondi entre le deuxième but et le terrain central en attendant ce que l’alignement exigeait. Depuis 2018, seuls Jose Ramirez (31,0) et Francisco Lindor (27,9) ont amassé plus de bWAR que Marte (20,5) parmi les frappeurs switch.

Bien que les rumeurs commerciales tourbillonnaient constamment alors que l’équipe luttait pour construire un vainqueur, l’Arizona a signé avec Marte une prolongation de 76 millions de dollars avant 2022 jusqu’en 2027 au moins pour démontrer son engagement envers lui en tant qu’élément fondamental de la liste, une décision qui s’est avérée prudente pour de nombreux. les niveaux.

Après une année 2022 décevante, Marte retrouve la forme All-Star en 2023, même s’il n’a pas reçu d’invitation aux festivités de Seattle. Il a été l’un des meilleurs frappeurs du baseball en juin (1,040 OPS) et en septembre (0,926 OPS), et ne s’est pas refroidi après sa bonne fin de saison régulière lors de la course surprise de l’Arizona au NLCS. Il est maintenant de retour en octobre, l’un des deux seuls joueurs restants sur la liste actuelle des séries éliminatoires de 2017 aux côtés de Christian Walker. Et il continue de frapper.

Brandon Pfaadt retire neuf frappeurs sur prises, un sommet en carrière, lors de la victoire 2-1 des Diamondbacks contre les Phillies

« Étant l’un des gars les plus âgés de l’équipe, je veux donner tout ce que j’ai, et c’est la bonne occasion de le montrer », a déclaré Marte après le match.

Même à sa septième année avec les D-backs, Marte exagère peut-être un peu son statut d’aîné. Mais depuis qu’il a atteint les séries éliminatoires pour la première fois à 23 ans, perdu 110 matchs à 27 ans et livré un moment emblématique en séries éliminatoires juste une semaine après son 30e anniversaire, Marte a certainement traversé beaucoup de choses avec cette organisation.

« Je rends hommage au front office pour avoir constitué cette équipe. Je suis ravi de me battre. »

Jordan Shusterman est la moitié de @CespedesBBQ et écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a couvert le baseball toute sa vie d’adulte, notamment pour MLB.com, DAZN et The Ringer. Il est un Marins fan vivant dans le fuseau horaire de l’Est, ce qui signifie qu’il adore un bon premier pitch à 22 heures. Vous pouvez le suivre sur Twitter @j_shusterman_ .