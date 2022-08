Le battant le plus rapide du monde établit un record Guinness en frappant 1 103 fois en une minute

Monde, rencontrez Eli Bishop, le battant le plus rapide de cette planète. Le compositeur américain est récemment entré dans le Livre Guinness des records du monde pour le plus grand nombre d’applaudissements en une minute. Eli, de Nashville aux États-Unis, a réussi l’exploit après avoir applaudi 1 103 fois en une minute. En laissant tomber la vidéo, le compte Instagram officiel du Guinness World Record a partagé un petit aperçu d’Eli exécutant ses applaudissements les plus rapides. Étonnamment, Eli a également porté la couronne du plus grand nombre d’applaudissements une minute plus tôt en 2014, en applaudissant 1 020 fois en une minute.

Cependant, plus tard en 2018, son record a été battu par un garçon de 9 ans de Floride nommé Seven Wade. Après avoir étudié la technique de l’ancien détenteur du record, Seven a établi le record en applaudissant 1 080 fois en une minute. Depuis 2014, Eli a rendu publique sa passion bizarre pour les applaudissements et a exécuté des applaudissements rapides partout dans le monde. Cependant, ce n’est qu’en 2018 qu’Eli s’est amélioré et a dépassé Seven et son propre record, et il a ensuite réalisé 1 103 applaudissements en une minute. Mais son exploit a été revu par l’équipe Guinness à l’époque et a finalement été enregistré dans le livre maintenant.

Dans une interview, Eli a dit ceci à propos de sa passion et de sa réussite : “Quand je m’entraînais pour battre le record du monde, j’applaudissais tous les jours jusqu’à l’épuisement – j’ai dû accumuler des callosités sur mes mains. La chose la plus difficile à applaudir pour le record est de le faire continuellement pendant une minute. C’est facile de le faire pendant une courte période de temps, mais c’est vraiment difficile d’applaudir pendant soixante secondes », a rapporté The Quint.

Cependant, Internet semble être divisé sur les compétences d’Eli. Alors que beaucoup ont félicité Eli pour son exploit, plusieurs se sont rendus dans la section des commentaires pour se moquer de lui. Un utilisateur a commenté: “J’ai besoin de lui pour mon diplôme.” Un autre utilisateur a commenté: «Comment les comptez-vous? J’ai dû voir quelque chose de spectaculaire pour mériter 1 103 applaudissements.

Jusqu’à présent, la vidéo a été visionnée plus de 513 000 fois et a recueilli plus de 31 000 likes.

