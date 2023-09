L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a publié une feuille de route mise à jour cette semaine pour atteindre zéro émission de gaz à effet de serre d’ici 2050. Le nouveau rapport souligne que des solutions telles que la technologie de capture du carbone et les crédits carbone n’ont pas été à la hauteur de leurs objectifs. promesse d’éliminer le CO2 de notre atmosphère, tandis que les énergies renouvelables ont fait le plus de progrès vers atteindre des objectifs de réduction des émissions.

Ce produit est-il réellement végétalien ?

L’AIE a initialement publié son premier rapport historique sur sa feuille de route en mai 2021, dans lequel elle soulignait que le monde devait mettre fin au développement des combustibles fossiles dès que possible. Le nouveau rapport de l’AIE explique que la coopération internationale et les investissements dans les énergies propres se sont révélés les plus prometteurs pour éviter le pire de la crise climatique. Technologies émergentes comme les piles à combustible à hydrogène et autres systèmes de capture des émissions les réclamations représentaient auparavant environ 50 % réduction des émissions to atteindre le zéro net d’ici 2050 dans le rapport 2021. Ces méthodes ne représentent que 35 % de la réduction des émissions dans cette nouvelle version de la feuille de route de l’AIE.

« L’élimination du carbone de l’atmosphère coûte très cher. Nous devons faire tout notre possible pour arrêter de les mettre là en premier lieu », a déclaré le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol. dans un rapport. « La voie vers 1,5 °C s’est rétrécie au cours des deux dernières années, mais les technologies d’énergie propre la maintiennent ouverte. Avec une dynamique internationale en faveur d’objectifs mondiaux clés tels que tripler la capacité renouvelable et doubler l’efficacité énergétique d’ici 2030, ce qui conduirait ensemble à une baisse plus forte de la demande de combustibles fossiles au cours de cette décennie.

La voie pour ne pas dépasser 1,5 degré Celsius de réchauffement est encore ouverte car des investissements majeurs ont été réalisés dans les véhicules électriques et l’énergie solaire au cours des dernières années, indique le rapport. « Les ajouts de capacité solaire photovoltaïque ont augmenté de près de 50 % et sont actuellement en avance sur la trajectoire envisagée dans la version 2021 de notre scénario d’émissions nettes zéro d’ici 2050 (scénario NZE) », explique le rapport. « Les ventes de voitures électriques ont augmenté de 240 % et les installations de batteries stationnaires de 200 % depuis 2020. »

Cette expansion rapide des sources d’énergie renouvelables est rendue possible par la réduction des coûts de la technologie nécessaire au solaire, à l’éolien, aux pompes à chaleur et aux batteries. Le coût de fabrication des technologies propres a diminué de près de 80 % entre 2010 et 2022, selon la feuille de route.

L’utilisation de crédits carbone et le captage du carbone n’ont pas été complètement dénoncés dans la feuille de route de cette semaine, mais le rapport de l’AIE souligne qu’il s’agit d’outils à utiliser parallèlement à d’autres solutions de réduction des émissions. « La crédibilité des crédits carbone a souffert ces dernières années en raison des imperfections de la conception du marché et de certains cas d’abus », explique la feuille de route. « Il est essentiel de garantir que les crédits carbone soient générés à partir de réductions ou de suppressions d’émissions réelles, vérifiées, supplémentaires et permanentes. »

Le rapport suggère d’appliquer les lignes directrices de l’industrie, notamment l’article 6 de l’Accord de Paris, qui décrit la création d’un marché mondial du carbone pour la transparence et l’exactitude. Il suggère également que les entreprises reçoivent davantage de conseils sur la manière de formuler leurs stratégies d’élimination du CO2. En effet, certaines entreprises qui prétendent utiliser des technologies de compensation carbone ont récemment utilisé des technologies assez douteuses. À la fin de l’année dernière, Drax Group, une société britannique d’énergie propre, vendait des crédits de compensation basés sur des centrales électriques basées aux États-Unis que la société avait achetées. je n’avais même pas encore construit.

L’hydrogène a également joué un rôle moindre dans le rapport de cette année en tant que solution climatique. La feuille de route mise à jour décrit la technologie actuelle basée sur l’hydrogène comme une autre source d’émissions inutiles. « La demande d’hydrogène augmente, atteignant 95 Mt en 2022, mais la majeure partie est satisfaite par un approvisionnement à forte intensité d’émissions, entraînant plus de 0,9 Gt d’émissions directes de CO2 en 2022 », explique le rapport.

S’appuyer sur l’hydrogène et les technologies de captage du carbone n’a pas vraiment résolu grand-chose, ce qui signifie que le monde devrait consacrer des efforts et des financements au développement des énergies renouvelables. La capacité mondiale en matière d’énergie propre devra tripler d’ici la fin de cette décennie pour éviter un réchauffement supplémentaire, indique la feuille de route.

Ce rapport intervient après que l’hémisphère nord ait connu son été le plus chaud jamais enregistrésignalant ce que l’avenir pourrait réserver à des milliards de personnes dans le monde si nous ne réduisons pas les émissions d’ici le milieu de ce siècle.

Vous voulez plus d’histoires sur le climat et l’environnement ? Consultez les guides Earther pour décarboner votre maison, se désengager des combustibles fossiles, préparer un sac de catastropheet surmonter la peur climatique. Et ne manquez pas notre couverture du dernier rapport climatique du GIECl’avenir de élimination du dioxyde de carboneet les faits non écolavés sur bioplastiques et recyclage du plastique.