Le battage médiatique de la Coupe du monde commence à se développer à Boston, à des années des meilleurs joueurs de football sur le terrain au stade Gillette

Boston a régné sur le monde du sport pendant des décennies, et en 2026, le monde du sport arrive à Boston.

Bien qu’il reste encore des années, le battage médiatique monte pour que le hub et le stade Gillette de Foxboro accueillent au moins quelques matchs pendant la Coupe du monde de football 2026. Boston sera l’une des 16 villes hôtes en Amérique du Nord, attirant environ 450 000 visiteurs mondiaux, avec un impact économique net prévu pouvant atteindre 500 millions de dollars.

Les dirigeants impliqués dans l’organisation de la Coupe du monde à Boston et une horde de politiciens se sont réunis jeudi à Big Night Live sur Causeway Street pour le dévoilement de la marque « We Are Boston » qui sera largement vue avant, pendant et après l’extravagance du football d’un mois. .

L’événement de jeudi a rappelé au propriétaire des Patriots et de la Révolution, Robert Kraft, la dernière fois que Boston a accueilli la Coupe du Monde de la FIFA masculine, en 1994. .

« Je remonte à 1994, et dans le monde dans lequel nous vivons maintenant, nous avons plus que jamais besoin de la Coupe du monde », a déclaré Kraft. « C’est vraiment, vraiment spécial. Ce sera un merveilleux moment de fête. … Nous avons besoin de plus de choses qui rassemblent un sentiment de communauté.

Les 16 villes hôtes des États-Unis, du Mexique et du Canada ont travaillé avec une agence partenaire par l’intermédiaire de la FIFA pour concevoir des marques uniques, a déclaré Martha J. Sheridan, présidente et chef de la direction de Meet Boston.

La marque de Boston est basée sur « la juxtaposition de l’histoire et de l’innovation » trouvée dans la ville, a déclaré Sheridan, se mêlant aux différentes cultures, voies navigables et côtes. L’utilisation du bleu met en valeur l’eau, le vert des parcs et le jaune « une touche de couleur », a-t-elle déclaré.

Des cercles de pavés, similaires à ceux du Freedom Trail, correspondent à un modèle du pont Zakim, a déclaré Sheridan.

« La belle tapisserie de nationalités, de langues et de groupes de fans comprendra plusieurs milliers de visiteurs d’endroits comme l’Amérique du Sud, l’Amérique centrale et bien sûr l’Europe », a-t-elle déclaré, « mais les habitants de Boston sont ce qui rendra cet événement spécial. ”

Bien qu’à environ 30 miles de Gillette, Boston sera « vivante » pendant tout le mois où la Coupe du monde se jouera, a déclaré Sheridan, avec des fêtes de fans de toutes tailles organisées dans les 23 quartiers de la ville.

La demande de billets, encore loin d’être en vente, ne ressemblera à aucun autre événement organisé dans la région, a déclaré Brian Bilello, président de Boston Soccer 2026 et de la Révolution. Boston Soccer 2026 travaille avec la FIFA pour garantir un accès local aux billets, a-t-il déclaré.

La FIFA permettra également qu’il y ait 10 entreprises supportrices de la région de Boston, ce qui signifie que ces entreprises auront un « accès complet » aux matchs et participeront à des programmes axés sur le service communautaire, a déclaré Bilello.

« Nous pensons également aux emplois qui se produiront autour de la Coupe du monde, aux opportunités de bénévolat », a-t-il déclaré. « Peu importe si vous avez accès aux billets ou si vous n’y avez pas accès, il y aura absolument un moyen pour tout le monde de s’impliquer dans la Coupe du monde. »