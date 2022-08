Le « battage médiatique » autour du « coming out » a peut-être affecté la star russe – chef du tennis

Daria Kasatkina a subi une sortie au premier tour à l’Omnium canadien

Selon le président de la Fédération russe de tennis Shamil Tarpischev, le regard des médias sur la numéro un russe du tennis féminin Daria Kasatkina après qu’elle a annoncé qu’elle était homosexuelle l’a peut-être en partie affectée alors que Kasatkina s’est retirée au premier tour de l’Omnium canadien.

Kasatkina, 25 ans, a fait les gros titres bien au-delà des cercles de tennis ces dernières semaines après avoir confirmé dans une interview sur YouTube qu’elle était en couple avec une femme, révélée plus tard être la patineuse artistique Natalia Zabiiako.

Kasatkina a également suggéré qu’elle envisagerait d’échanger sa citoyenneté face aux interdictions sportives continues imposées à la Russie.

L’attention des médias n’a pas semblé dissuader Kasatkina puisqu’elle a remporté un premier titre WTA de l’année au Silicon Valley Classic à San Jose ce week-end, bien que cela ait été suivi d’une sortie anticipée aux mains de Bianca Andreescu à Toronto mardi.

Lire la suite Le numéro un russe souffre d’une sortie anticipée

Tarpischev a affirmé qu’une partie de l’attention supplémentaire accordée à Kasatkina – ainsi que le calendrier chargé des tournois – avait peut-être joué un rôle dans sa défaite.

“C’est dommage qu’elle laisse sa place au classement WTA, mais je pense qu’elle va vite remonter” a déclaré le patron du tennis russe à RBC Sport.

«Des discussions massives et le battage médiatique autour d’elle et ses déclarations récentes concernant sa vie personnelle et sur la citoyenneté auraient bien pu l’affecter. Stress psychologique.

« En même temps, c’est tout aussi difficile de jouer tournoi après tournoi. La question de l’adaptation rapide. Ce n’est rien de particulièrement terrible. Il y avait beaucoup d’adversaires de taille…

« Ce n’est pas une sensation. Mais c’est inattendu, bien sûr, que [the exit was] si tôt, il y avait une chance de se battre », Tarpischev a ajouté.

Lire la suite La star du tennis russe partage une photo avec son partenaire après son “coming out”

S’adressant à TASS, Tarpischev a noté que l’ancienne championne de l’US Open Andreescu était un adversaire maladroit pour Kasatkina, la Canadienne affichant désormais un bilan de 3-0 face à sa rivale russe.

La forme de Kasatkina au cours des derniers mois, qui comprenait un meilleur parcours en Grand Chelem en carrière jusqu’aux demi-finales de Roland-Garros, l’a vue se hisser à la neuvième place du classement WTA.

L’objectif principal de Kasatkina et de ses collègues professionnels sera l’US Open de New York à la fin du mois.

La meilleure course de Kasatkina à Flushing Meadows jusqu’à présent dans sa carrière remonte à 2017, lorsqu’elle a atteint le quatrième tour.