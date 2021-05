Le battage médiatique américain menace les menaces d’Al-Qaïda au moment où le Pentagone commence à se «  retirer  » d’Afghanistan – RT USA News

Alors que le Pentagone déclare un retrait d’Afghanistan, la presse commerciale américaine exprime ses inquiétudes quant à une résurgence terroriste imminente, CNN agissant pratiquement comme un porte-parole d’Al-Qaïda, amplifiant les menaces de militants sans nom.

Dans un très vanté « interview exclusive » publié vendredi, CNN s’est entretenu avec deux prétendus «Des agents d’Al-Qaïda», jouant leurs menaces d’attaques renouvelées contre les États-Unis tout en impliquant un lien avec le retrait d’Afghanistan.

«La guerre contre les États-Unis se poursuivra sur tous les autres fronts à moins qu’ils ne soient expulsés du reste du monde islamique», les combattants, tenus totalement anonymes, auraient déclaré. CNN a ajouté que la faction terroriste est « Planifier un retour après que les forces américaines aient quitté l’Afghanistan. »





Aussi sur rt.com

Les États-Unis commencent le « retrait » tant vanté d’Afghanistan … en envoyant PLUS de troupes et d’équipement pour la « protection temporaire de la force »







Malgré une histoire documentée de relations difficiles entre Al-Qaïda et les talibans, CNN a pris les djihadistes anonymes au mot lorsqu’ils ont affirmé que les liens s’étaient améliorés. Le réseau a affirmé que c’était la preuve que les talibans « Est moins qu’honnête » avec Washington quand il a dit avoir rompu les liens avec Al-Qaïda.

Titre inquiétant «Al-Qaïda promet une« guerre sur tous les fronts »contre l’Amérique alors que Biden se retire d’Afghanistan», l’histoire de CNN survient moins d’un jour après que la Maison Blanche a confirmé que les forces américaines avaient finalement commencé leur sortie du pays déchiré par la guerre.

Le président Joe Biden a reporté la date limite de retrait prévue le 1er mai fixée dans l’accord de paix avec les talibans sous son prédécesseur, Donald Trump. Même sa dernière date limite du 11 septembre a déclenché une vague de malversations dans les médias grand public américains, générant d’innombrables histoires mettant en garde contre un retrait «précipité» malgré près de 20 ans de guerre et d’occupation.

Les propagandistes américains peuvent être si grossiers. Alors que les États-Unis font semblant de quitter l’Afghanistan tout à coup, Al-Qaïda décide d’annoncer qu’il ciblera les États-Unis, CNN dit qu’al-Qaïda évite généralement les déclarations publiques et « On ne sait pas pourquoi le groupe a choisi de le faire maintenant. » – Ajamu Baraka (@ajamubaraka) 30 avril 2021

«L’Afghanistan redeviendra-t-il un havre de paix contre le terrorisme?» demanda le New York Times de son ton typiquement pensif, tandis que le Washington Post déclarait «Une fois que les troupes auront quitté l’Afghanistan, les États-Unis devront relever des défis pour maintenir leur capacité de lutte contre le terrorisme.» Le Los Angeles Times a également informé les lecteurs «Les troupes américaines quittent l’Afghanistan, mais Al-Qaïda demeure» et un autre article du Post – une chronique du faucon Marc Thiessen – revendiqué « Biden réalise la prophétie d’un cerveau d’al-Qaïda » en quittant le pays.





Aussi sur rt.com

Les États-Unis se retirent d’Afghanistan après deux décennies de guerre, laissant derrière eux un désert torturé et n’ayant accompli… RIEN







De concert avec les médias d’entreprise, l’État américain de sécurité nationale a également émis de terribles avertissements concernant la fin de la plus longue guerre américaine, le chef de la CIA de Biden, William Burns, déclarant au Congrès plus tôt ce mois-ci qu’il créerait un « risque considérable » du terrorisme accru dans la région. Le général Frank McKenzie, qui dirige le CENTCOM – le commandement militaire américain couvrant le Moyen-Orient et l’Asie centrale – a également fait valoir que la lutte contre les groupes terroristes deviendrait « Plus fort » après le retrait.

Ces préoccupations peuvent cependant être prématurées. Malgré le projet déclaré de Biden de quitter le pays d’ici le 11 septembre, on ne sait toujours pas ce qu’il adviendra des 18000 entrepreneurs du Pentagone actuellement déployés aux côtés de quelque 2500 soldats en uniforme. Le ministère de la Défense a récemment suggéré que certains d’entre eux resteraient en Afghanistan après le départ des forces américaines, conservant potentiellement une certaine empreinte militaire là-bas.

Biden lui-même, quant à lui, a parlé de la nécessité d’un «Capacité à l’horizon» dans la région pour surveiller les menaces futures, les responsables du Pentagone disant au Times que les troupes américaines pourraient simplement se déplacer vers les pays voisins, pour être redéployées en un instant si nécessaire.

Le nouveau ambitieux de la Maison Blanche «Plan de paix» car l’Afghanistan pourrait également donner une pause aux critiques du retrait, car l’administration veut réécrire la constitution du pays, organiser de nouvelles élections et conclure un accord de cessez-le-feu longtemps insaisissable entre les talibans et le gouvernement de Kaboul. Le projet ambitieux garantit pratiquement la participation continue des États-Unis dans la politique afghane, mettant potentiellement en place de nouveaux fils d’arrêt pour une intervention militaire future si les négociations tournaient de côté.

Alors que Biden appelait à la fin de la « Guerre pour toujours » dans son premier discours conjoint au Congrès plus tôt cette semaine, de nombreux médias – ainsi que dans la propre administration de Biden – n’en ont apparemment pas assez. Malgré deux décennies d’effusion de sang, des milliards de dollars d’impôts et d’innombrables objectifs ratés, le rythme de l’occupation continue ne fait que s’accentuer, alors même que le retrait se profile à l’horizon.





Aussi sur rt.com

Est-ce que l’Amérique espère que son retrait d’Afghanistan fera de ce pays ravagé par la guerre le problème de la Chine maintenant?







Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!