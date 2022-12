Le bâton manquant de Bo Horvat a été retrouvé et expédié à Abbotsford jeudi soir

Flair Airlines a trouvé le stick manquant de Bo Horvat.

Le transporteur à bas prix a contacté The News plus tôt dans la journée (vendredi) et a déclaré que le bâton avait été retrouvé et serait rendu au passager dès que possible.

“Un bon résultat au final”, a déclaré le porte-parole de Flair, Mike Arnot.

Il a confirmé que le bâton avait été trouvé à Edmonton, mais ne voulait pas dire où ni quand il se trouvait.

Janelle Staite, la mère de Marshall et Linden Erwin, a confirmé avec The News que Flair avait trouvé le bâton et qu’elle pourrait envoyer sa belle-famille à Abbotsford pour récupérer le bâton afin qu’il puisse atteindre sa destination finale à Nanaimo avec les frères et sœurs.

Les garçons d’Erwin ont reçu le bâton de Bo Horvat après un échauffement d’avant-match avant le match des Canucks de Vancouver contre les Oilers d’Edmonton le 23 décembre. Cependant, le bâton a ensuite été perdu à Edmonton et n’a pas fait le voyage sur Flair jusqu’à Abbotsford.

Les Canucks ont entendu parler de la nouvelle et ont ensuite proposé de remplacer les garçons, le capitaine Bo Horvat partageant une vidéo indiquant que l’équipe s’assurera qu’un autre bâton est en route vers eux.

Marshall et Linden, @BoHorvat entendu votre histoire et veillera à ce qu’un nouveau bâton vous parvienne. Merci d’être super #Canucks Ventilateurs! https://t.co/qAEsnOJYB8 pic.twitter.com/JYAxPCCsmh – Canucks de Vancouver (@Canucks) 29 décembre 2022

The News a contacté les responsables de l’aéroport international d’Abbotsford, qui ont déclaré qu’ils n’étaient pas au courant de l’état du bâton, mais qu’ils partageraient des informations sur l’emplacement du bâton quand ou s’ils en savaient plus.

abbotsfordBreaking NewsCanuckshockeyvancouver canucks