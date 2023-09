Le bâtiment Woodstock VFW à vendre alors que le groupe cherche à réduire ses effectifs et à renforcer sa présence communautaire – Shaw Local

WOODSTOCK – Une baisse du nombre de membres et de fonds au cours des dernières années a conduit le Woodstock VFW Post 5040 à mettre son immeuble en vente.

Le commandant Jason Moody a déclaré qu’il ne savait pas exactement où ils allaient se déplacer, mais il était sûr qu’ils resteraient à Woodstock.

« Nous avons construit une relation solide avec cette communauté », a déclaré Moody. « Nous avons été actifs au cours de notre 70e anniversaire en 2016. »

Le Woodstock VFW, 240 N. Throop St., est sur le marché pour environ 399 000 $, a déclaré Moody. Une partie du bâtiment est louée comme espace de bureau et le reste comprend un bar, un espace restauration et une salle de banquet.

Moody, qui était dans l’US Air Force et a effectué deux missions en Irak entre 2004 et 2006, a déclaré que le nombre de membres était plus élevé lorsque les anciens combattants revenaient de la Seconde Guerre mondiale.

« C’était l’endroit idéal à l’époque, et nous voulons en quelque sorte ramener cela », a déclaré Moody à propos de la VFW.

Il a déclaré qu’aujourd’hui, les gens effectuent plusieurs missions en Irak et que les anciens combattants qui reviennent n’ont pas toujours le temps de rejoindre la VFW.

Moody a déclaré qu’il y a aujourd’hui environ 30 membres actifs au Post 5040 qui assistent aux réunions, et seulement certains de ces membres donnent de leur temps pour aider à réparer le bâtiment.

Une partie des fonds de l’organisation provient des cotisations des membres, a déclaré Moody. L’autre argent provient de dons et d’événements organisés par VFW.

La VFW accueille des clubs, notamment la Woodstock Little League et le softball, Jaycees et Elks, a déclaré Moody. Ils organisent également un repas de poisson frit et un bingo le vendredi soir, a-t-il déclaré.

Après avoir déménagé dans un nouveau bâtiment, Moody a déclaré que la VFW pourrait envisager de faire appel à des services de marketing pour l’aider à redorer son nom dans la communauté.

Le directeur de poste, Ed Chambers, qui a servi dans la marine américaine lors de missions pendant la guerre du Golfe entre 1991 et 1993 et ​​a travaillé pendant deux ans avec l’OTAN de 1993 à 1995, a déclaré que la VFW devait également mieux servir ses anciens combattants.

« Nous devons vendre le bâtiment juste pour pouvoir tourner la page », a déclaré Chambers. « Nous ne pouvons pas vivre et fonctionner comme nous le faisions en 1940. Nous devons nous adapter. »

Chambers a déclaré qu’une partie de l’adaptation signifie revenir aux piliers fondamentaux sur lesquels l’organisation a été fondée, qui comprennent le service aux anciens combattants, le service aux jeunes et aux familles, le service à la communauté et le patriotisme, selon leur site Web.

Dans le même temps, le VFW doit être un lieu où les anciens combattants peuvent se rassembler et partager des expériences communes dans et hors de l’armée, a déclaré Chambers.

Pour Moody, c’est agréable d’avoir des centaines d’années de connaissances à la VFW, qu’elles soient liées aux anciens combattants ou non.

« C’est une famille très unie », a déclaré Moody, « C’est une organisation très unie que nous avons, et je pense que c’est important. »

Pour gagner de l’argent supplémentaire, la VFW a lancé une page GoFundMe sur www.GoFundMe.com/VFW5040.