Le bâtiment Ogden prend forme sur la 25e rue historique, jugé « dangereux » | Actualités, Sports, Emplois

1 / 3 L’immeuble d’appartements Suma Terra Ventures prend forme au 144 25th St. à Ogden, photographié le vendredi 15 septembre 2023. Tim Vandenack, examinateur standard 2 / 3 L’immeuble d’appartements Summa Terra Ventures prend forme au 407 W. 12th St. à Ogden, photographié le mercredi 27 septembre 2023. Tim Vandenack, examinateur standard 3 / 3 L’immeuble d’appartements Summa Terra Ventures prend forme au 144 25th St. à Ogden, photographié le vendredi 15 septembre 2023. Tim Vandenack, examinateur standard ❮

OGDEN — Les responsables d’Ogden sont allés encore plus loin avec les promoteurs qui ont construit l’immeuble d’appartements de cinq étages sur la 25e rue historique, en publiant un avis indiquant que la structure en bois inachevée a été jugée « dangereuse ».

La ville a émis un « ordre d’arrêt des travaux » il y a près de six mois, le 29 mars, interrompant les travaux en raison de l’utilisation de bois dans le bâtiment qui n’est pas suffisamment ignifuge. Le bâtiment se trouve au 144 25th St. entre les avenues Lincoln et Wall, au cœur de la zone commerciale historique de la 25th Street d’Ogden, dominant les autres bâtiments à côté.

Le développeur n’a pas répondu mercredi à une requête de l’examinateur standard sollicitant des commentaires sur les derniers développements. Mais le projet a été au centre des discussions au à la fin de la réunion du conseil municipal d’Ogden mardi, lorsque la directrice générale, Mara Brown, a fait le point sur le projet aux membres du conseil.

« Nous avons eu certaines inquiétudes de la part du public. L’administration (du maire Mike Caldwell) partage tout à fait ces préoccupations », a déclaré Brown. Brandon Cooper, directeur du développement communautaire et économique d’Ogden, a déclaré le mois dernier au Standard-Examiner que la structure présente un risque potentiel d’incendie dans son état actuel.

Le développeur, Summa Terra Ventures, doit fournir vendredi une mise à jour aux responsables de la ville sur ses plans pour résoudre les problèmes liés au bois dans la structure, selon Brown. Le bâtiment, doté d’une coque et d’une charpente en grande partie en bois en attente d’achèvement, est pour l’instant clôturé.

Entre-temps, elle a également déclaré que la ville « a signifié aujourd’hui un avis et un ordre concernant un bâtiment dangereux ». Un tel avis, selon le langage du code de la ville, signifie qu’un responsable du bâtiment de la ville « a déterminé que le bâtiment était dangereux ».

Alors que les responsables de la ville ont déclaré le mois dernier au Standard-Examiner que l’ordre d’arrêter les travaux provenait de l’utilisation de bois qui n’était pas correctement résistant au feu, Brown n’a pas donné de détails sur la détermination du « bâtiment dangereux ». L’examinateur des normes a déposé une demande d’information publique pour obtenir une copie de la détermination.

Mais selon le langage du code municipal applicable, cette détermination signifie que les responsables du bâtiment de la ville peuvent effectuer les travaux nécessaires pour résoudre les situations problématiques si le propriétaire ne le fait pas dans les délais prescrits et facturer les travaux au propriétaire.

« C’est un outil que nous devons utiliser pour, espérons-le, continuer à travailler avec le promoteur et obtenir une résolution qui soit dans le meilleur intérêt de la ville », a déclaré Brown.

Les représentants de Summa Terra Ventures ont soumis le mois dernier la proposition initiale pour résoudre les problèmes liés à l’ignifugation du bois sur le site. Cooper a déclaré au Standard-Examiner la semaine dernière que le correctif proposé impliquait, entre autres, l’utilisation d’un « ignifuge en spray ».

Il n’a pas donné de détails mais a déclaré que la ville attendait des modifications supplémentaires au plan, apparemment attendues vendredi, selon les remarques de Brown au conseil municipal.

« Nous n’avons pas entièrement accepté leur solution. Il reste encore des corrections mineures à apporter. La balle est dans leur camp », a déclaré Cooper au Standard-Examiner dans le message de la semaine dernière. Une fois que les parties se seront mises d’accord sur un plan, a-t-il poursuivi, il s’attend à ce que Summa Terra Ventures « poursuive avec diligence l’achèvement du bâtiment sans plus tarder ».

Cooper n’a pas proposé de calendrier précis pour remédier à la situation, pas plus que Brown lorsqu’il s’est adressé au conseil municipal. Aucun des deux responsables n’a immédiatement répondu mercredi aux questions supplémentaires de l’examinateur du Standard sur le sujet. « Il y a un certain nombre de mesures qui doivent être prises, donc je n’ai pas de calendrier précis », a déclaré Brown mardi.

Le conseiller Ben Nadolski s’est dit préoccupé par des problèmes de sécurité non précisés alors que le bâtiment est vacant et Brown a déclaré que les représentants de la ville surveilleraient la structure.

« Nous garderons un œil sur cela, sur la sécurité du bâtiment, et nous assurerons que le prévôt des incendies est sur place pour inspecter, et que notre bâtiment et nos forces de l’ordre sont également sur place pour inspecter », a-t-elle déclaré.

Cooper a déclaré que les responsables de la ville avaient eu des « problèmes similaires » dans d’autres projets de Summa Terra Ventures, « en particulier le projet de la 12e rue ». De même, Brown, en discutant du projet du 144, 25e rue, a déclaré que le promoteur avait récemment fait supprimer un ordre d’arrêt des travaux différent sur un projet sur la 12e rue.

Summa Terra Ventures est à l’origine du développement d’un immeuble d’appartements, inachevé et encore en train de prendre forme, au 407 W. 12th St. Le Standard-Examiner a également déposé une demande d’archives municipales liées aux problèmes, apparemment résolus, avec ce développement.







