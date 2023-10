Le bâtiment le plus haut du monde abandonné à mi-chemin de sa construction pourrait enfin être achevé – plus d’une décennie après le début des travaux.

Investisseur milliardaire Prince Les projets ambitieux d’Alwaleed Bin Tala visant à construire une tour d’un kilomètre de haut en Arabie Saoudite ont été brusquement interrompus dans un contexte de pouvoir jouer entre les riches.

La construction du plus haut bâtiment du monde abandonné depuis des années a repris Crédit : Document à distribuer

La structure incomplète prend depuis longtemps la poussière à Jeddh, en Arabie Saoudite Crédit : Rex

À sa hauteur future prévue, la Jeddah Tower sera trois fois plus haute que le Shard de Londres et 500 pieds plus haute que le Shard de Londres. la tour qui est actuellement le plus haut du monde, le Burj Khalifa de Dubaï.

Soixante-trois étages de ce bâtiment gigantesque ont été construits entre 2015 et 2017, après l’achèvement du pillage en décembre 2013 et le début de la construction en surface en septembre 2014.

Mais les progrès ont atteint un plateau lorsque deux des principaux bailleurs de fonds du projet ont été confrontés à des problèmes juridiques, a-t-on rapporté.

Les principaux investisseurs, le prince Alwaleed et Bakr Ben Laden, et d’autres, ont été arrêtés en novembre 2017 pour des crimes tels que blanchiment d’argent, corruption et extorsion de fonctionnaires, selon Reuters.

Alwaleed a été détenu au Ritz Carlton à Riyad pendant 83 jours, déclarant à Bloomberg après sa libération qu’il était parvenu à un « accord » qui était « confidentiel et secret entre moi et le gouvernement ».

Il a déclaré : “Je n’entrerai pas dans les discussions qui ont eu lieu entre moi et les représentants du gouvernement”.

Il a été rapporté qu’il était évasif sur les affirmations selon lesquelles il aurait payé 6 milliards de dollars pour obtenir sa libération.

Avec seulement 63 des 252 étages prévus construits et mesurant seulement 250 m de haut au lieu de 1 000 m, la tour ressemble plus à un squelette dégingandé qu’à une icône.

Des photographies de 2018 montraient une vilaine structure de pièces creuses en béton entourées de grues orange.

Plus de cinq ans plus tard, le projet semble être de nouveau sur les rails.

La page d’accueil du site Internet de la tour indique simplement : “Ça se passe”.

Un certain nombre d’entreprises ont été invitées à faire une offre pour le bâtiment – actuellement achevé au tiers – d’ici la fin de cette année.

Il semblerait que la Jeddah Economic Company ait commandé une évaluation indépendante du bâtiment tel qu’il se présente actuellement avant que les entreprises ne soient invitées à soumissionner.

Pendant ce temps, le projet Neom de l’Arabie saoudite visant à construire une mégapole dans le désert a attiré l’attention du monde entier.

Les plans de 500 milliards de dollars sont le fruit de l’idée originale de Mohammed ben Salmane, prince héritier et Premier ministre du pays, et visent à mettre fin à la dépendance de l’Arabie saoudite à l’égard des richesses pétrolières.

Neom sera une métropole ultramoderne de style Jetsons, en contraste complet avec les autres régions très conservatrices du royaume désertique.

Des travaux sont également en cours sur le gratte-ciel latéral d’Arabie Saoudite, long de 170 kilomètres, surnommé « The Line ».

Ce projet d’une valeur de plusieurs centaines de milliards de livres devrait permettre d’héberger un jour cinq millions de personnes dans l’une des mégapoles de haute technologie qui s’étendent à travers le désert depuis le golfe d’Aqaba.