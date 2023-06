Le bâtiment « Kissing Balconys » prévu pour l’avenue Bernard de Kelowna va de l’avant

Un immeuble d’appartements locatif proposé près du centre récréatif Parkinson, jugé trop grand par les résidents de la région, a été approuvé pour un permis d’aménagement.

Plusieurs voisins se sont prononcés contre le projet, prévu sur l’avenue Bernard près de Burtch Road, lors d’une audience publique le 20 janvier.

Le bâtiment est de six étages, avec deux niveaux inférieurs de stationnement et 156 unités, y compris des maisons en rangée au niveau de la rue.

« C’est une zone de transit parfaite, juste à côté de la maladie de Parkinson pour les personnes qui veulent faire de l’exercice, juste à côté du centre d’affaires Landmark où les gens travaillent », a déclaré Coun. Mohini Singh. « Tous ensemble, je pense que c’est un projet indispensable dans notre ville. »

Rendu conceptuel du développement de condos prévu au 1575, avenue Bernard. (Ville de Kelowna)

Le conseil municipal a également approuvé un permis d’aménagement pour un immeuble résidentiel à usage mixte dans le quartier South Pandosy de Kelowna.

Mission Group prévoit de construire un immeuble de six étages à Abbott Street et Cedar Ave, en face du nouveau Pandosy Waterfront Park.

Quatre espaces commerciaux donneront sur Cedar Ave. et le reste du bâtiment sera composé de studios, d’appartements à une, deux et trois chambres.

« Je pense que c’est un très bon ajustement pour la région et complétera le parc », a déclaré Coun. Luc Pile.

