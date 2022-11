Le bâtiment historique du théâtre à St. Charles devrait recevoir une désignation historique – Shaw Local

Un bâtiment de théâtre au centre-ville de St. Charles construit il y a plus de 100 ans est sur le point d’être nommé monument historique alors qu’il se prépare à offrir une nouvelle ère de divertissement.

La Conseil municipal de Saint-Charles lundi est sur le point d’approuver une désignation de point de repère historique pour l’ancien Idle Hour Theatre au 7 S. Second Ave. Le bâtiment, construit entre 1904 et 1908, avait abrité le Idle Hour Theatre de 1914 à 1926.

“Le théâtre a accueilli de nombreux actes de vaudeville bien connus, des films muets en première diffusion et d’autres événements populaires”, a déclaré l’urbaniste Rachel Hitzemann.

Curt Hurst de Frontier Development est propriétaire du bâtiment et a nommé le bâtiment pour le statut de point de repère. Une fois que la propriété est désignée comme monument historique, un certificat d’adéquation de la Commission de préservation historique de la ville sera requis avant de délivrer un permis de construction, de modification, de réparation, de démolition, de déplacement ou de tout autre changement matériel qui affecte l’apparence architecturale extérieure de la propriété. structure.

Théâtre au clair de lune prévoit d’ouvrir prochainement dans le bâtiment. Le lieu prévoit d’offrir des productions théâtrales, de la musique et des comédies à un prix abordable.

Selon son plan d’affaires, Moonlight Theatre proposera deux à trois numéros de musique par semaine, trois productions théâtrales à grande échelle par an, des événements spéciaux tels que des soirées cabaret, des soirées d’humour et d’improvisation, des soirées à micro ouvert et du théâtre et des ateliers pour enfants. .

Moonlight Theatre offrira un bar à service complet et vendra également des boissons non alcoolisées et de la nourriture. L’espace sera également loué à d’autres compagnies de théâtre et sociétés pour des événements privés et sera disponible pour des événements caritatifs et des collectes de fonds.

Tel que proposé, le Moonlight Theatre offrira des camps d’été d’arts du spectacle et des ateliers dans les domaines du théâtre, du chant et de la danse pour les enfants de tous âges.