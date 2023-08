Le bâtiment du centre-ville de Yorkville se transforme – Shaw Local

YORKVILLE – Un groupe de développement a transformé un important immeuble du centre-ville de Yorkville en une destination pour les personnes à la recherche de boissons haut de gamme dans un environnement relaxant.

Tout est dans la famille pour le groupe Williams, avec Ed Williams, sa femme Karin et son fils Mike qui ont terminé un important projet de rénovation de l’ancien bâtiment industriel.

Désormais connu sous le nom de Riverside Plaza, le bâtiment est situé à l’angle nord-ouest de South Bridge Street (route 47) et de West Hydraulic Avenue sur la rive sud de la rivière Fox.

Anciennement connue sous le nom de bâtiment Investor Tools, la structure est mieux identifiée par la tablette «Dicksons 1954» inscrite sur la façade de l’édifice en brique.

La dernière entreprise à ouvrir à l’intérieur du bâtiment est Fox Republic Brewing, 101 W. Hydraulic Ave., qui appartient au groupe Williams et à d’autres investisseurs.

Fox Republic rejoint The Iconic Coffee Shop, 109 S. Bridge St., qui a ouvert l’été dernier, ainsi que le Foxes Den Meadery voisin, 101 S. Bridge St., qui a ouvert au printemps dernier.

Le bâtiment abrite également la Red’s Baseball Academy, 111 W. Hydraulic Ave., un centre d’entraînement intérieur avec des cages de frappeurs, des équipements d’haltérophilie et un espace ouvert recouvert de gazon artificiel.

Second Chance Cardiac Solutions, qui commercialise des défibrillateurs cardiaques externes automatisés, fait également affaire au premier étage.

Le niveau supérieur du bâtiment de deux étages réhabilité comprend deux appartements entièrement meublés conçus pour des baux à court terme.

Fox Republic Brewing a ouvert ses portes au 101 W. Hydraulic Ave. au centre-ville de Yorkville. La façade commerciale est vue ici le 28 juillet 2023. (Marc Foster)

Les responsables de la ville de Yorkville, désireux de voir des projets de réaménagement et de nouvelles entreprises dans le centre-ville, ont travaillé avec le groupe Williams pour fournir des incitations financières au projet de restauration du bâtiment et des modifications du code des alcools de la ville pour accueillir l’hydromel et la brasserie.

Le groupe Williams a investi plus de 2 millions de dollars dans le projet de construction, y compris l’acquisition de la propriété et les rénovations importantes.

Pour les rénovations de l’espace de 3 300 pieds carrés de la Fox Republic Brewery, le promoteur a dépensé 270 000 $, sans compter le coût de l’équipement de brassage.

L’année dernière, le conseil municipal de Yorkville a approuvé un accord visant à rembourser au promoteur jusqu’à 25 % de ce coût, soit 67 000 $ en fonds de district pour le financement des augmentations d’impôt.

La ville a également renoncé à certains frais de permis de construire pour le projet.

En échange, l’accord demande à The Williams Group d’accorder des servitudes de propriété à la ville.

L’une des servitudes s’étend le long de la rive sud de la rivière Fox depuis le pont ouest jusqu’à un point près de l’ancien bureau de poste, pour la création d’une promenade fluviale.

La ville possède et exploite déjà Riverfront Park sur la rive sud de la rivière juste à l’est du pont.

L’autre servitude est pour le coin nord-ouest des rues West Hydraulic et South Bridge sur une zone gazonnée à côté du bâtiment.

L’emplacement à haute visibilité est celui que la ville a convoité pour l’installation d’une sculpture ou d’une autre forme d’art.

L’immeuble dispose d’un stationnement de 54 places accessible depuis l’avenue Hydraulique.