Le bâtiment du Caire s’effondre partiellement; 3 morts

La conversation

Le béton pliable et d’autres mélanges de ciment imprégnés de CO2 pourraient réduire considérablement les émissions mondiales

Le béton pliable créé à l’Université du Michigan permet des structures plus minces avec moins de besoin de renforcement en acier. Joseph Xu / Université du Michigan College of Engineering L’un des grands contributeurs au changement climatique est juste sous vos pieds, et sa transformation pourrait être une solution puissante pour empêcher les gaz à effet de serre de pénétrer dans l’atmosphère. La production de ciment, élément liant du béton, représentait 7% des émissions mondiales totales de dioxyde de carbone en 2018. Le béton est l’une des ressources les plus utilisées sur Terre, avec environ 26 milliards de tonnes produites chaque année dans le monde. Cette production ne devrait pas ralentir pendant au moins deux décennies supplémentaires. Compte tenu de l’ampleur de l’industrie et de ses émissions de gaz à effet de serre, les technologies qui peuvent réinventer le béton pourraient avoir des impacts profonds sur le changement climatique. En tant qu’ingénieurs travaillant sur des problèmes liés aux infrastructures et à la construction, nous avons conçu la prochaine génération de technologie du béton qui peut réduire l’empreinte carbone des infrastructures et augmenter la durabilité. Cela inclut le béton imprégné de CO2 qui emprisonne les gaz à effet de serre et peut être plus solide et même pliable. L’industrie est mûre pour un changement radical, en particulier avec la promesse de l’administration Biden d’investir massivement dans des projets d’infrastructure et de réduire les émissions américaines en même temps. Cependant, pour faire fonctionner le CO2 dans le béton à grande échelle de manière à réduire drastiquement les émissions, toutes les émissions qui y sont liées doivent être prises en compte. Repenser le béton Le béton est composé de matériaux d’agrégats – principalement des roches et du sable – ainsi que du ciment et de l’eau. Parce qu’environ 80% de l’empreinte carbone du béton provient du ciment, les chercheurs s’efforcent de trouver des matériaux de substitution. Les sous-produits industriels tels que les scories de fer et les cendres volantes de charbon sont maintenant fréquemment utilisés pour réduire la quantité de ciment nécessaire. Le béton résultant peut avoir des émissions significativement plus faibles en raison de ce changement. Les liants alternatifs, tels que l’argile calcinée calcaire, peuvent également réduire l’utilisation de ciment. Une étude a révélé que l’utilisation de calcaire et d’argile calcinée pouvait réduire les émissions d’au moins 20% tout en réduisant les coûts de production. Outre le développement de ciments mélangés, les chercheurs et les entreprises se concentrent sur les moyens d’utiliser le CO2 capté comme ingrédient dans le béton lui-même, en le bloquant et en l’empêchant de pénétrer dans l’atmosphère. Le CO2 peut être ajouté sous forme d’agrégats – ou injecté pendant le mélange. Le séchage par carbonatation, également connu sous le nom de séchage au CO2, peut également être utilisé après la coulée du béton. Ces processus transforment le CO2 d’un gaz en un minéral, créant des carbonates solides qui peuvent également améliorer la résistance du béton. Cela signifie que les structures peuvent avoir besoin de moins de ciment, ce qui réduit la quantité d’émissions associées. Des entreprises telles que CarbonCure et Solidia ont développé des technologies pour utiliser ces procédés pour le béton coulé sur les chantiers de construction et dans le béton préfabriqué, comme les parpaings et autres matériaux de construction. Le dioxyde de carbone peut constituer un pourcentage important de la masse de béton. Lucca Henrion / Université du Michigan, CC BY-ND Le bâtiment Kitahama, la plus haute tour résidentielle du Japon, est construit avec du béton pliable pour résister aux tremblements de terre. MC681 / Wikimedia Commons À l’Université du Michigan, nous travaillons sur des composites qui produisent un matériau de béton pliable qui permet des structures plus minces et moins cassantes qui nécessitent moins de renforcement en acier, réduisant davantage les émissions de carbone associées. Le matériau peut être conçu pour maximiser la quantité de CO2 qu’il peut stocker en utilisant des particules plus petites qui réagissent facilement avec le CO2, le transformant en minéral. Le béton pliable à base de CO2 peut être utilisé pour les bâtiments généraux, les infrastructures d’eau et d’énergie, ainsi que les infrastructures de transport. Le béton pliable a été utilisé dans la tour Kitahama de 61 étages à Osaka, au Japon, et dans les dalles de ponts routiers à Ypsilanti, Michigan. Le défi des émissions du cycle de vie Ces technologies de pointe peuvent commencer à s’attaquer à l’empreinte carbone des infrastructures en béton, mais des barrières existent toujours. Dans une étude publiée le 8 février, trois d’entre nous ont examiné les émissions sur le cycle de vie de l’infusion de CO2 dans le béton et ont constaté que les estimations ne tenaient pas toujours compte des émissions liées à la capture, au transport et à l’utilisation du CO2. Avec des collègues, nous avons élaboré des stratégies pour nous assurer que le séchage au carbone présente un fort avantage en matière d’émissions. Dans l’ensemble, nous recommandons de développer un protocole standard de durcissement au CO2. Des expériences en laboratoire montrent que le durcissement au CO2 peut améliorer la résistance et la durabilité du béton, mais les résultats varient selon les procédures de durcissement et les mélanges de béton spécifiques. La recherche peut améliorer les conditions et le calendrier des étapes du processus de durcissement pour augmenter les performances du béton. La consommation d’électricité – la plus grande source d’émissions pendant le durcissement – peut également être réduite en rationalisant le processus et éventuellement en utilisant la chaleur résiduelle. [Deep knowledge, daily. Sign up for The Conversation’s newsletter.] Les mélanges de béton avancés, le béton pliable en particulier, commencent déjà à résoudre ces problèmes en augmentant la durabilité. Fusion des infrastructures et de la politique climatique En 2020, un large éventail d’entreprises ont annoncé des mesures pour réduire leurs émissions. Cependant, les politiques d’investissement et d’approvisionnement du gouvernement sont encore nécessaires pour transformer l’industrie de la construction. Les gouvernements locaux font les premiers pas. Des règles et des projets de «béton à faible teneur en carbone incorporé» visant à réduire la quantité de ciment dans le béton ont vu le jour dans tout le pays, y compris dans le comté de Marin, en Californie; Hastings-on-Hudson, New York; et un pilote de trottoir à Portland, Oregon. À New York et au New Jersey, les législateurs ont proposé des politiques au niveau des États qui offriraient des remises de prix dans le processus d’appel d’offres aux propositions avec les émissions les plus faibles du béton. Ces politiques pourraient servir de modèle pour réduire les émissions de carbone provenant de la production de béton et d’autres matériaux de construction. Une grande partie des infrastructures nord-américaines est en mauvais état. Achim Herring / Wikimedia Commons, CC BY À l’échelle nationale, l’effritement des infrastructures gérées par le gouvernement fédéral a été une crise en constante augmentation. L’administration Biden pourrait commencer à s’attaquer à ces problèmes, ainsi qu’au changement climatique, et à créer des emplois grâce à un programme d’infrastructure stratégique. Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a récemment déclaré qu’il y avait «d’énormes opportunités de création d’emplois, d’équité et de réussite climatique lorsqu’il s’agit de faire progresser les infrastructures américaines». Des politiques qui font du béton à faible teneur en carbone une solution climatique nationale pourraient suivre. Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d’information à but non lucratif dédié au partage d’idées d’experts universitaires. Il a été écrit par: Lucca Henrion, Université du Michigan; Duo Zhang, Université du Michigan; Victor C. Li, Université du Michigan, et Volker Sick, Université du Michigan En savoir plus: Biden prévoit de lutter contre le changement climatique d’une manière qu’aucun président américain ne l’a fait auparavant.Qu’est-ce qu’une infrastructure prête pour le climat? Certaines villes commencent à adapter Lucca Henrion travaille en tant que chercheur dans le cadre de la Global CO2 Initiative de l’Université du Michigan. Il est bénévole avec l’Open Air Collective. Duo Zhang travaille comme chercheur scientifique adjoint à l’Université du Michigan. Il mène des recherches sur les matériaux en béton séquestrant le carbone. Victor C. Li reçoit des fonds de recherche du ministère de l’Énergie (ARPA-E) et de la société Aramco. Il est professeur émérite James R. Rice à l’Université du Michigan, Ann Arbor. Le professeur Li dirige le Center for Low Carbon Built Environment (CLCBE) à l’Université du Michigan. Volker Sick reçoit un financement du Département américain de l’énergie et de la Global CO2 Initiative de l’Université du Michigan.