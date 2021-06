L’immeuble de 12 étages de Miami qui s’est effondré jeudi a subi des « dommages structurels majeurs » et a exigé des réparations à grande échelle, alors qu’au moins cinq personnes ont été déclarées mortes et 159 sont toujours portées disparues.

« L’imperméabilisation défaillante cause des dommages structurels majeurs à la dalle structurelle en béton sous ces zones », selon un rapport d’ingénierie de 2018 fourni par Morabito Consultants citant des défauts structurels importants des tours Champlain Sud qui nécessitaient une réparation substantielle des dalles endommagées.

Un rapport de 2018 d’une firme d’ingénierie a révélé des « dommages structurels majeurs » aux tours Champlain Sud qui nécessitaient des réparations importantes Crédit : AP

Antonio et Gladys Lozano, tous deux âgés de 80 ans, sont toujours portés disparus après l’effondrement de leur immeuble en copropriété dans la nuit de jeudi Crédit : Twitter

« Si l’on ne remplace pas l’imperméabilisation dans un proche avenir, l’étendue de la détérioration du béton augmentera de façon exponentielle. »

Le rapport de l’entreprise a été publié par la ville de Surfside et rapporté par l’Associated Press alors que les équipages étaient samedi dans une course contre la montre pour tenter de retirer les survivants des décombres monstrueux.

À ce jour, cinq personnes ont été confirmées mortes et Miami-Dade Daniella Levine Cara a ramené les 150 personnes qui restent portées disparues à 120.

Pendant ce temps, des équipes de sauveteurs déterminés continuent de passer au crible la montagne de béton brisée en tapant pour que les survivants appellent et confirment, espérons-le, qu’ils sont en vie.

Un avocat spécialisé dans les défauts de construction a déclaré que l’entretien du bâtiment était « incorrect » et qu’il y avait des « drapeaux rouges qui devaient être résolus ». Crédit : Getty

La première victime de l’effondrement était Stacie Fang, une maman qui a aidé son fils de 15 ans à sortir des décombres pour le mettre en sécurité avant de succomber à ses blessures dans un hôpital. Crédit : Facebook

Les autorités informent le public qu’elles trouvent des restes humains Crédit : Twitter

Les équipes « concentrent leurs ressources » sur les zones où elles entendent des sons, ont déclaré des responsables.

Le Dr Howard Lieberman, un chirurgien traumatologue de Miami-Dade Fire Rescue, a expliqué que les survivants piégés sont peut-être devenus moins vocaux dans leurs plaidoyers.

« Au fur et à mesure que le temps presse, ils pourraient devenir un peu plus malades ou malades – pas aussi bruyants qu’avant – mais, comme je l’ai dit, nous allons continuer à chercher », a-t-il déclaré à CNN.

« Je pense que ces gars, vous savez, c’est aussi leur état d’esprit, ils vont juste continuer, continuer, continuer jusqu’à ce que, comme je l’ai dit, chaque pierre soit retournée et tous les décombres soient enlevés. »

Samedi, les équipes de recherche et de sauvetage ratissaient inlassablement le béton et les débris de barres d’armature à la recherche de signes de vie. Crédit : AFP

Des centaines de personnes se seraient retrouvées piégées sous les décombres de l’immeuble de 12 étages à Miami Crédit : AP

La première victime de l’effondrement était Stacie Fang, une mère qui a aidé son fils de 15 ans à sortir des décombres pour le mettre en sécurité.

La femme de 54 ans soulevée des débris a succombé à ses blessures après avoir été soignée à l’hôpital et centre médical Aventura.

Son fils, Jonah Handler, a été secouru par les pompiers juste après l’effondrement de l’immeuble en copropriété.

Ce nombre de morts est passé à cinq samedi soir.

Deux disparus dans les décombres ont été identifiés comme étant Antonio et Gladys Lozano, tous deux octogénaires.

Le nombre de morts dans l’effondrement est passé à cinq Crédit : Getty

Le bâtiment avait des fissures visibles sur son béton Crédit : Ville de Surfside

Une firme d’ingénierie qui a étudié les défauts du bâtiment en 2018 a découvert qu’il y avait des correctifs de mauvaise qualité comme des injections d’époxy Crédit : Ville de Surfside

Leur fils a informé l’AP qu’ils avaient apprécié un dîner de famille jeudi soir ensemble.

Mais le fils du couple a été réveillé au milieu de la nuit par un chahut qui sonnait comme une tornade.

Quand il regarda par la fenêtre, il regarda l’immeuble en copropriété.

Il n’était pas debout.

Le bureau du médecin légiste était en train d’obtenir des échantillons d’ADN de proches pour accélérer le processus d’identification, selon WPLG.

Mais la mission de sauvetage pourrait bientôt passer à une mission de récupération à mesure que le nombre de découvertes de restes humains augmente.

« Nous trouvons des restes humains » –

Une période profondément difficile pour les familles des personnes toujours portées disparues dans l’effondrement du bâtiment Surfside… elles sont en train d’être briefées par les sauveteurs en ce moment. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/RcjmxKjUN1 – Glenna Milberg (@GlennaWPLG) 26 juin 2021

Notamment, l’existence du rapport d’ingénierie a apporté un examen plus minutieux à la cause.

Cependant, il ne semble jamais avoir fait d’avertissement indiquant qu’il y avait un danger imminent provenant des dalles endommagées, selon l’AP.

Les procès ont déjà commencé à voler.

L’avocat Brad Sohn a déposé sa plainte quelques heures après l’effondrement et a accusé l’association des propriétaires de l’appartement de négligence et a affirmé qu’ils « auraient pu empêcher l’effondrement des tours Champlain Sud en faisant preuve de soins, de mesures de sécurité et de surveillance ordinaires ».

Des barres d’armature exposées pouvaient être vues dans le garage de stationnement Crédit : Ville de Surfside

Une association n’a pas répondu à une demande d’AP de commenter le procès.

On ne sait toujours pas ce qui a conduit à l’effondrement et il n’y a donc aucune certitude que les dommages détaillés dans le rapport aient pu causer ou jouer un rôle dans l’effondrement meurtrier.

L’entreprise a découvert qu’il y avait des problèmes plus mineurs avec le béton du parking, mais certaines colonnes ont été décrites comme montrant des barres d’armature exposées et vieillissantes, selon l’AP.

La société a également critiqué les efforts de mauvaise qualité pour réparer les colonnes dans le passé en les patchant avec un pansement époxy bon marché.

Le rapport indique que sous la terrasse de la piscine « où la dalle avait été injectée d’époxy, de nouvelles fissures rayonnaient à partir des fissures réparées à l’origine », a rapporté l’AP.

Des poursuites ont déjà été déposées accusant l’association des propriétaires du condo de négligence Crédit : Ville de Surfside

Morabito Consultants a vérifié l’authenticité du rapport et, dans une déclaration au service de presse, a ajouté qu’il y avait « des fissures et des ruptures importantes et détaillées dans le béton, qui nécessitaient des réparations pour assurer la sécurité des résidents et du public ».

L’entreprise a ajouté que Champlain Towers Sud les avait embauchés pour commencer un processus de recertification de 40 ans qui aurait impliqué des réparations importantes.

« Au moment de l’effondrement du bâtiment, les réparations du toit étaient en cours, mais la restauration du béton n’avait pas encore commencé », indique le communiqué.

Les travaux de toiture étaient interrogés par au moins un habitant, un avocat du nom de Barry Cohen, qui a déclaré s’être échappé avec sa femme de l’immeuble détruit.

Il a suggéré que les travaux sur le toit auraient pu créer une « tempête parfaite » pour aider à causer la destruction de la structure.

« Ils faisaient un nouveau toit », a-t-il déclaré à l’AP.

«Et je pense que toute la journée, le bâtiment martelait, martelait et martelait.

« Ils le font depuis plus d’un mois.

Gregg Schlesinger, avocat et ancien ingénieur de projet de construction qui s’occupe des problèmes de construction, a suggéré que le manque d’urgence pour s’occuper de ces problèmes structurels est inexcusable.

« Le bâtiment nous parle. Cela nous dit que nous avons un grave problème », a déclaré Schlesinger à l’AP après avoir discuté des nouvelles conclusions du rapport de la société vieux de trois ans.

«Ils (les gestionnaires d’immeubles) ont donné un coup de pied dans la boîte. L’entretien était incorrect.

«Ce sont tous des drapeaux rouges qui devaient être traités. Ils ne l’étaient pas.