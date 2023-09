Le bateau-taxi du lac Okanagan arrive alors qu’un éboulement maintient la route 97 fermée

Alors qu’un éboulement maintient la route 97 au nord de Summerland fermée, un service de bateau-taxi a été lancé pour combler le vide.

Un tout nouveau service de bateau prévoit d’emmener les voyageurs concernés faire une promenade ce week-end de la fête du Travail sur le lac Okanagan, de Peachland à Summerland, à partir du vendredi matin 1er septembre.

« Nous essayons de sauver notre saison (touristique) », a déclaré Calvin Barr, propriétaire de Luxury Lake Tours depuis huit ans. « C’est une chose à double tranchant… nous essayons de gagner quelques dollars mais nous essayons aussi d’aider les gens. »

Après avoir partagé son idée sur les réseaux sociaux, Barr a reçu des nouvelles des concessionnaires automobiles, des participants au mariage et des personnes présentes à l’aéroport de Kelowna en quelques heures seulement.

Chacun a sa propre histoire, mais ils partagent tous le besoin commun de contourner l’Okanagan, a-t-il ajouté.

Barr dit que l’un de ses trois bateaux quittera la marina de Pentowna à Peachland et se dirigera vers Summerland, transportant les gens devant le site de l’éboulement. Son premier voyage devrait débuter vendredi entre 7h et 8h, avec un retour prévu à 17h.

Il prévoit de proposer plusieurs manèges par jour pendant le long week-end.

Jusqu’à 12 personnes peuvent embarquer sur un bateau et les trajets durent environ 40 minutes.

« Si la demande est là, nous continuerons à ajouter des voyages et je pense que cela va vraiment s’intensifier après ce week-end si la route est toujours fermée », a déclaré Barr, ajoutant qu’il avait déjà une assurance et que les capitaines licenciés étaient prêts à le faire. faire de sa vision une réalité.

Les trajets aller-retour coûtent 75 $ par personne, et les allers simples coûtent 50 $.

«Nous espérons rendre le trajet plus abordable, peut-être en partant d’une distance plus courte, au parc provincial Okanagan Lake, plutôt qu’à Peachland», a déclaré Barr. « Pour un groupe de quatre personnes, la quatrième personne montera gratuitement… des choses comme ça. »

L’autoroute 97 entre Peachland et Summerland est fermée depuis le lundi 28 août et le restera tout au long du long week-end de la fête du Travail en raison d’un éboulement. Les dommages causés par le glissement bloquent la route entre le chemin Callan et le parc provincial du lac Okanagan sur 1,6 kilomètre.

Quatre propriétés du district régional d’Okanagan-Similkameen restent sous alerte d’évacuation en raison de la menace.

Le ministère des Transports a déclaré mercredi qu’une évaluation géotechnique a identifié un risque supplémentaire de chute de pierres, raison pour laquelle le tronçon d’autoroute ne rouvrira pas avant la fête du Travail.

Avant toutes les raisons du lancement du service, Barr affirme que la sécurité des voyageurs reste sa priorité n°1.

« Nous ne voulons pas mettre les gens dans un endroit dangereux », a déclaré le résident de West Kelowna.

«Je me soucie de ma communauté et j’aimerais aider là où je peux.»

Les personnes intéressées à réserver une place sur le bateau-taxi de Barr sont priées de contacter le 250-859-4187 ou de visiter Luxurylaketours.com.

