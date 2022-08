Le bateau du père et du fils plonge dans le port de Boston, ce qui s’est passé ensuite était un miracle

La pêche au homard est un passe-temps majeur pour beaucoup, et ils sortent entre juin et décembre. Dès le début de l’été, le port de Boston est plein de bateaux alors que les gens visitent cet endroit pour attraper du homard. Récemment, un père et son fils ont mis les voiles pour capturer des coquillages mais malheureusement, leur bateau a coulé à l’eau. De plus, leur sauvetage a été filmé par la police.

La vidéo a été postée sur le compte Instagram Good News Movement, ce qui rend les gens émus.

Meilleure vidéo Showsha

Le mercredi 24 août, la Boston Police Harbor Unit of America a trouvé un bateau chaviré dans la mer. Deux personnes, coincées à proximité, cherchaient un moyen de s’échapper. Les deux n’avaient rien à attraper, alors ils nageaient en tenant une fontaine à eau. Dès que les secouristes sont arrivés sur place, le père et le fils sont devenus émotifs.

Ils ont été sortis de l’eau avec beaucoup de difficulté. Le père avait 78 ans et lorsque les secouristes ont commencé à les sortir tous les deux, le fils a suggéré qu’ils sortent son père. Cette vidéo touchante était sous-titrée : « Mercredi, l’unité portuaire de la police de Boston a trouvé le bateau presque complètement submergé dans l’eau et 2 hommes tenant une glacière bleue flottante pour leur vie. Le fils leur dit d’aider d’abord son père de 78 ans. Les deux sont dans un état stable.

La vidéo est devenue virale en un rien de temps et a recueilli plus de 11 000 vues. Beaucoup ont félicité les secouristes. L’un d’eux a dit que Dieu merci, les gens étaient arrivés à temps pour les sauver, tandis qu’un autre a dit que voir cette vidéo l’avait fait pleurer.

Un troisième utilisateur a déclaré que le père et le fils devaient avoir une endurance merveilleuse, qui les a maintenus dans l’eau pendant longtemps.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici