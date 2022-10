Le bateau des Québécois a subi 40 000 $ de dommages lorsqu’ils ont secouru 2 canoéistes

En fin d’après-midi, début avril 2021, Stéphane Boudreau et Catherine Audet ont répondu à un appel d’urgence.

Deux canoéistes étaient coincés dans les eaux glaciales au large de Miguasha, au Québec, nageant pour leur vie.

Ce matin-là, Mathieu Bélanger et cinq amis étaient partis en canot sur une Baie-des-Chaleurs ensoleillée et calme.

Mais la baie est devenue orageuse à midi et les plaisanciers ont soudainement eu des ennuis, a déclaré l’oncle de Bélanger, Pierre Bélanger.

“Le vent s’est levé assez vite et le canot s’est renversé et Mathieu et (un ami) étaient dans l’eau – eau froide, l’eau était à deux degrés – pouvez-vous imaginer?” dit Bélanger. “Alors ils ont nagé… (Mais) ils ont été coincés entre les grosses vagues, de 10 à 12 pieds de haut, et la falaise pendant des heures.”

Bien que quatre des canoéistes aient atteint le rivage, le neveu de Bélanger et son amie Kelly-Ann Dickie sont restés coincés dans l’eau à côté de la falaise jusqu’à ce que Boudreau et Audet les sauvent.

“(Boudreau) a entendu l’appel de l’urgence et a tout de suite répondu”, a déclaré Bélanger.

Le couple a réussi à atteindre la falaise et a sauvé les deux canoéistes, mais le neveu de Bélanger, Mathieu, est décédé plus tard à l’hôpital d’hypothermie.

Bélanger se souvient de l’amour profond de son neveu pour la nature et l’eau libre.

Mathieu Bélanger en excursion en kayak avec son chien, qui l’accompagnait également lors de la malheureuse sortie en canot d’avril 2021. Le chien a été secouru du rivage le lendemain. (Soumis par Pierre Bélanger)

« J’étais à Toronto et ils m’ont appelé le soir pour me dire que Mathieu avait eu un accident et qu’il était décédé et ils m’ont dit qu’il avait été secouru par Stéphane Boudreau », se souvient Bélanger. “Stéphane m’a appelé tout de suite le matin et juste FaceTime moi… Et puis il m’a dit, tu sais en pleurant, ‘Pierre on a fait tout ce qu’on pouvait faire.'”

Un an et demi plus tard, Bélanger dit que la communauté continue de pleurer la perte de Mathieu. Les cendres du père de deux enfants de 39 ans ont été enterrées la semaine dernière.

Dans le cadre de l’effort pour aller de l’avant, Bélanger dit qu’il était important pour lui d’aider Audet et Boudreau avec les dommages subis par leur bateau lors du sauvetage.

“Le bateau heurtait la falaise”, a déclaré Bélanger. “C’est très triste vous savez après ce qu’ils ont fait, leur punition est de payer une facture de 40 000 $.”

Le bateau kodiak utilisé pour le sauvetage a été gravement endommagé lors du sauvetage de 2021. (Soumis par Pierre Bélanger)

Bélanger dit que Boudreau a déjà payé 10 000 $ pour certaines réparations initiales. Lorsqu’il a appris que la municipalité ne paierait pas les dommages comme espéré au départ, Bélanger a organisé une collecte de fonds par l’intermédiaire de Go Fund Me.

Jusqu’à présent, ils ont amassé plus de 5 000 $.

“Ce qu’ils ont fait, c’est quelque chose que peu de gens feraient”, a déclaré Bélanger.

Reconnus pour leur bravoure

Quelques semaines après l’incident, Audet et Boudreau, tous deux de Carleton-sur-Mer, au Québec, ont reçu la Médaille de l’Assemblée nationale pour leur acte de bravoure. Ils ont également reçu des messages de la Sûreté du Québec et de la garde côtière.

« L’effort était incroyable, absolument incroyable », a déclaré Ted Savage, directeur de la recherche et du sauvetage de la Garde côtière auxiliaire canadienne en Gaspésie Bas-Saint-Laurent.

Ted Savage est membre de la Garde côtière auxiliaire canadienne en Gaspésie Bas-Saint-Laurent depuis 16 ans. (Soumis par Ted Savage)

“Beaucoup d’émotion pour nous, ceux d’entre nous qui font ce (travail) de manière cohérente et aussi des regrets … Quiconque a vécu quelque chose comme ça, il y a des effets persistants et c’est difficile.”

Savage note qu’il est depuis devenu ami avec Boudreau, après être devenu membre de leur organisation et formé avec l’équipe de sauvetage.

“Ce sont deux personnes qui reflètent ce que nous sommes de mieux et ils ont répondu à un défi et ont mis leur propre vie en jeu. Vous ne pouvez rien faire d’autre qu’admirer cela.”

Les dangers des sauvetages à proximité du rivage

Savage, qui est également pompier volontaire et officier responsable de l’unité de sauvetage maritime, dit que le sauvetage auquel Audet et Boudreau ont répondu a été particulièrement délicat.

En 2018, il faisait partie d’un sauvetage similaire, où ils ont sauvé deux marins près de Rimouski au milieu d’une tempête près du rivage.

“La différence entre essayer de faire face à un sauvetage à terre, près du rivage et un sauvetage en mer, c’est un peu comme les pneus d’été (versus) les pneus d’hiver, vous avez vraiment besoin de la bonne chose pour le travail que vous êtes essayer de faire », a déclaré Savage.

“Dans des cas comme celui que j’ai vécu, qui n’est pas différent de ce que M. Boudreau a vécu, vous prenez la décision de faire de votre mieux”, a-t-il déclaré.

“Vous faites ce que vous pensez pouvoir faire sans vous faire tuer… Dans de nombreux cas, les services de secours peuvent ne pas être disponibles dans la zone où vous naviguez.”

Empêcher la tragédie d’avancer

Savage note que toutes les municipalités n’ont pas la capacité d’offrir des services de sauvetage aquatique. Il dit que c’est “à la merci” des autorités locales et s’il y a des activités bénévoles disponibles.

Le Zodiac de sauvetage utilisé par Ted Savage lors de la délicate opération de 2018 à Rimouski. (Soumis par Ted Savage)

«La grande majorité, par exemple, des pompiers de notre pays et du Québec sont des volontaires, 90 pour cent. C’est la même chose pour essayer de couvrir un littoral», a déclaré Savage.

“Comme ma responsabilité est de l’autre côté de Rivière-du-Loup au coin de la rue jusqu’à Gaspé et retour à Carleton. C’est une tâche impossible. Cela ne peut pas être fait.”

En plus de l’éducation sur la sécurité aquatique et les meilleures pratiques, Savage dit qu’il devrait y avoir une volonté de développer des partenariats locaux pour développer les ressources de recherche et de sauvetage.

“Pour qu’ils puissent réellement répondre à quelque chose comme ça”, a déclaré Savage.

« Des partenariats locaux comme ce que nous avons à Rimouski, à Matane, à Gaspé, à Carleton, nous bénéficions d’un formidable soutien de nos autorités locales… Et sans ce soutien local et cette injection de financement, cela n’arriverait tout simplement pas. Il y a donc des recettes qui travail et ils devraient être examinés.