Le canal de Suez a fait la une des journaux après qu’un navire s’y soit coincé, ce qui a entraîné un blocage massif ayant un impact sur le commerce mondial. Alors que les efforts sont en cours pour déplacer le sable et libérer le bateau, un autre navire s’est joint à faire l’actualité en Floride.

Cependant, le bateau n’a bloqué aucune voie navigable. Il a obstrué une autoroute entière. Internet n’a pas tardé à trouver des similitudes entre les deux événements à travers le monde et à plaisanter s’il y avait une mutinerie planifiée par les bateaux. Le service d’incendie de Crestview a partagé des images montrant un bateau bloquant brièvement la circulation après sa chute sur une autoroute de Floride. Bien qu’il ne soit pas aussi énorme que le porte-conteneurs coincé dans le canal de Suez, ce bateau rose a également bloqué la route dans un schéma similaire.

La situation n’a pas été aussi mauvaise en Floride que dans le canal de Suez où le navire est maintenant bloqué depuis plus de cinq jours et où très moins de progrès ont été réalisés pour déplacer le navire. L’Autorité du canal de Suez (SCA) a déclaré dimanche que les opérations de remorquage et de dragage pour libérer un porte-conteneurs échoué bloquant la voie navigable se poursuivraient 24 heures sur 24, en fonction des conditions de vent et des marées. Les dragues travaillant pour déloger le navire échoué ont jusqu’à présent déplacé 27000 mètres cubes de sable autour du navire pour atteindre une profondeur de 18 mètres, a indiqué l’autorité dans un communiqué.

L’Ever Given, long de 400 mètres (430 verges), s’est coincé en diagonale sur une section sud du canal il y a plus de cinq jours, interrompant le trafic maritime sur l’une des voies navigables les plus fréquentées du monde. Samedi, 321 bateaux attendaient pour transiter par le canal, dont des dizaines de porte-conteneurs, de vraquiers et de navires de gaz naturel liquéfié (GNL) ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Le navire de 200 000 tonnes, nommé «Ever Given» et exploité par la société taïwanaise Evergreen Marine, a fini par loger sur le côté mardi après avoir été frappé par des vents violents. L’incident a fini par bloquer plusieurs navires de chaque côté sur l’une des routes maritimes les plus importantes. Le canal de Suez relie la Méditerranée à la mer Rouge et est également la route maritime la plus courte entre l’Asie et l’Europe. Des bateaux de fouille ont été mis au travail pour aider le navire coincé à reprendre sa route.

Alors que les tentatives se poursuivent pour dégager le blocus, un bulldozer a été amené pour aider à nettoyer le limon et le sable qui s’accumulent près de l’Ever Given. La petite taille minuscule du véhicule, par rapport au navire gigantesque, a déclenché des mèmes hilarants en ligne.