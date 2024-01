Le bateau de croisière Carnival sauve deux hommes bloqués dans le golfe du Mexique

Nouvelles





Les membres de l’équipage d’un navire de croisière Carnival ont secouru lundi deux hommes bloqués dans le golfe du Mexique.

Les travailleurs à bord du Carnival Jubilee ont repéré le couple pagayant dans un petit kayak jaune et orange au large d’Isla Mujeres, au Mexique.

Les hommes ont pagayé en kayak à côté du grand navire de croisière et l’équipage les a aidés à monter sur le navire, selon la compagnie de croisière et les photos du sauvetage.

Ils ont déclaré que leur bateau avait coulé et qu’ils avaient utilisé le kayak pour rester à flot, a déclaré Carnival dans un communiqué.

Une fois en sécurité à bord du bateau de croisière, les deux hommes ont été évalués par le personnel médical de Carnival et ont reçu les premiers soins ainsi que de la nourriture et de l’eau.

Les membres de l’équipage ont informé le personnel du centre d’opérations de la flotte Carnival à Miami de leur sauvetage et tous deux ont contacté les responsables de la marine mexicaine. Ils ont organisé un transfert et un bateau de la Marine est venu chercher les deux kayakistes peu après le sauvetage initial, a indiqué Carnival.

Le navire de croisière a ensuite poursuivi son voyage en direction de Mahogany Bay, Roatan, qu’il a visité mardi.

C’est la deuxième fois qu’un navire Carnival sauve des personnes bloquées dans l’océan en un peu plus d’un mois.

L’équipage du navire Carnival Vista a secouru six hommes qui flottaient sur un radeau de sauvetage dans l’océan sombre au large de la République dominicaine le 13 décembre.

Le capitaine a reçu une alerte d’urgence concernant les hommes bloqués et a immédiatement dirigé le navire vers eux – et loin de sa trajectoire prévue – pour les sauver.

Les officiers du Carnival à bord du navire ont repéré les hommes sur un radeau de sauvetage réfléchissant orange vif dans l’obscurité du petit matin et les ont amenés à bord du navire.

Le petit cargo des hommes avait chaviré pendant la nuit et six autres personnes qui se trouvaient sur le bateau se trouvaient sur un autre radeau de sauvetage – qui a ensuite été localisé et secouru par la Garde côtière.

Le sauvetage dramatique a été filmé par un passager de Carnival Vista qui a publié le clip sur TikTok. On peut entendre une personne hors caméra s’exclamer à quel point l’expérience était « folle » dans la vidéo.











