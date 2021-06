Le bateau de Boris n’est rien de plus qu’un autre projet de vanité sans espoir

ODepuis, j’ai eu la chance d’être invité à bord du Léopard, le spectaculaire yacht de course alors sponsorisé par la société City ICAP.

Alors que nous naviguions dans le Solent, je me suis émerveillé devant le navire. Sous le pont, il avait de puissants ordinateurs qui inclinaient la quille à l’angle optimal pour la vitesse. Il appliquait la toute dernière technologie.

J’ai demandé au fondateur de l’entreprise, Michael Spencer, pourquoi il l’avait fait. Sans hésiter, il désigna la voile géante, portant le nom « ICAP ». Cela, a-t-il dit, « est une énorme thésaurisation publicitaire. Nous pouvons l’emmener n’importe où et l’ancrer dans n’importe quel port. Personne ne peut le manquer. Il a ajouté que lorsque sa photo est apparue dans la presse – comme c’était souvent le cas parce que Léopard remportait des courses et battait des records – c’était aussi plus de promotion de marque.