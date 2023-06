Le Batavia Sidecar Supper Club organise le troisième Queer Prom annuel – Shaw Local

Le Sidecar Supper Club de Batavia a accueilli pour la troisième fois Queer Prom vendredi soir, organisé par la militante locale LGBTQ + Annie Hex.

L’événement est un bal de fin d’année pour les personnes de plus de 21 ans qui ne se sentaient pas à l’aise d’assister à leurs propres bals de lycée en tant que membre de la communauté LGBTQ +, selon un e-mail de Batavia Alderman Dan Chanzit, qui est ouvertement gay .

Le thème du bal de cette année était « Candyland » et comportait de la musique, de la danse et de l’art de la performance.

La propriétaire du Sidecar Supper Club, Melissa Manno, a déclaré que l’événement était un succès chaque année et que cette année, les 100 billets se sont vendus en une journée.

« C’est un événement sûr, spécial et magnifique », a-t-elle déclaré.

Le Sidecar Supper Club et le Beer Garden ont organisé le troisième Queer Prom annuel le vendredi 9 juin 2023. (David Petech)

Hex a organisé plusieurs événements pour soutenir la communauté queer locale ces dernières années.

Elle a dit qu’elle avait lancé cet événement parce que de nombreuses personnes queer ne se sentent pas en sécurité lorsqu’elles sont au lycée. Elle voulait créer un espace communautaire où les personnes LGBTQ+ pourraient avoir leur deuxième « passage à l’âge adulte pour leur bal de fin d’études secondaires ».

« Je voulais ‘queer’ mes parties préférées du lycée », a déclaré Hex, diplômé du Batavia High School. « L’événement est devenu plus grand et meilleur chaque année, et le soutien de la communauté a été incroyable. »

L’événement a amené la vie nocturne queer à Batavia vendredi, ce qui, selon Manno et Hex, n’existe pas vraiment autrement.

L’art LGBTQ a été vendu dans la rue au Sidecar Supper Club et au Beer Garden lors de l’événement Queer Prom le vendredi 9 juin 2023 au centre-ville de Batavia. (David Petech)

Hex a déclaré qu’elle était motivée pour commencer à organiser des événements pour la communauté LGBTQ + par le climat politique du pays. Elle a déclaré qu’il était important de créer un espace sûr pour la communauté queer.

Ces dernières années, Hex a déclaré qu’elle avait fait des efforts pour rendre le bal plus sûr. Sidecar Supper Club est un bon endroit pour le bal car il est caché et à l’extérieur, selon Hex.