Le bataillon noir : l’unité secrète qui a dû se battre pour servir le Canada

Blair Dixon a l’air frêle : un homme de 86 ans grand, mince, légèrement voûté, les doigts noueux par la polyarthrite rhumatoïde. Mais quand il parle, même avec un tremblement dans la voix, on entend la fierté immense qu’il ressent pour son père, George Dixon, et sa contribution à l’effort de guerre du Canada.

Dans une entrevue avec W5 de CTV, Blair se souvient que son père a marché dans la rue à Saint John, au Nouveau-Brunswick, le jour du Souvenir en 1941. « Il a marché avec fierté… fier d’être Canadien » et d’avoir servi son pays.

Mais la vie n’a pas toujours été tendre avec la famille Dixon. Les grands-parents de Blair étaient les descendants d’esclaves qui ont fui la Louisiane pour la Nouvelle-Écosse à la fin du XIXe siècle, pour échapper au racisme et à la haine, pour ensuite subir des préjugés au Canada.

George a grandi dans ce qui s’appelait alors Africville, à l’extérieur d’Halifax. La communauté ségréguée a depuis été démolie.

À 21 ans, en 1916, au plus fort de la Première Guerre mondiale, George tente de s’enrôler dans les Forces armées canadiennes. Bien qu’il n’y ait pas eu de politique officielle discriminatoire à l’égard des hommes noirs, beaucoup ont tout simplement été refoulés.

Alors que la guerre faisait rage en Europe et que des soldats canadiens mouraient, l’armée avait désespérément besoin de plus de bottes sur le terrain. Le lobbying d’activistes sociaux principalement noirs a conduit à la création du bataillon de construction numéro 2, ou bataillon noir, et quelque 600 hommes ont été envoyés outre-mer.

Même avec leur propre régiment, les soldats ont été confrontés au racisme, en tant qu’ouvriers engagés dans des travaux de construction éreintants, pour soutenir leurs homologues blancs, qui à leur tour les ont maltraités, leur ont refusé des services et des soins médicaux.

Des membres du bataillon de construction entièrement noir n ° 2 sont présentés sur cette photo historique. (Soumis par le Black Cultural Centre of Nova Scotia)

Blair dit que son père n’a jamais parlé des mauvais moments. “Il n’a rien dit… C’est difficile à croire… mais ce n’est littéralement rien.”

Pour George Dixon, cela se résumait au service, quelque chose qu’il a inculqué à Blair, qui après avoir grandi dans la pauvreté à Saint John, en tant que l’un des 11 enfants, a passé 15 ans dans l’armée canadienne, avec cinq de ses frères.

Blair a également connu la haine dans l’armée, mais dit qu’il a pu marcher de l’autre côté parce que, comme son père le lui a appris, « Soyez fier d’être Canadien et soyez fier de qui vous êtes; Noir et sain. “

Le Black Battalion est l’un des secrets militaires les mieux gardés du Canada, la contribution du régiment étant largement inconnue et non marquée par l’histoire.

En juillet 2022, après la pression de la communauté noire, le gouvernement canadien s’est excusé pour les mauvais soldats noirs vécus dans l’armée, au début des années 1900.

« Pour la haine anti-Noire flagrante et le racisme systémique qui a privé ces hommes de leur dignité dans la vie et dans la mort, nous sommes désolés », a déclaré le premier ministre Justin Trudeau lors d’une sombre cérémonie à Truro, en Nouvelle-Écosse.

Alors que Blair Dixon dit qu’il ne peut pas parler au nom de son père, il ne pense pas que George comprendrait ou apprécierait les excuses, car « Mon père a eu une vie difficile… C’était difficile quand j’étais jeune. Mais je suis sorti de ça. Papa n’a pas eu la chance de s’en sortir.

Blair devient émotif lorsqu’il se souvient que son père faisait briller ses chaussures et posait son uniforme sur le lit, se préparant à marcher avec d’autres soldats lors des défilés du jour du Souvenir au Canada.

Il espère que l’histoire de son père incitera les Canadiens à penser aux hommes du bataillon de construction numéro 2 en ce 11 novembre, alors que les Canadiens soulignent le jour du Souvenir; un temps aussi pour tenir le gouvernement responsable d’une promesse de purger la haine et la discrimination des militaires d’aujourd’hui et de respecter la phrase gravée sur les pierres tombales de ceux qui ont servi.

“Ne l’oublions pas”.

