Le bassiste Herbie Flowers, qui a joué avec David Bowie et Lou Reed, décède à 86 ans

LONDRES (AP) — Le bassiste Herbie Flowers, qui a joué avec David Bowie, Elton John, Lou Reed et d’autres légendes de la musique au cours d’une carrière de plusieurs décennies, est décédé à l’âge de 86 ans.

La famille du musicien a confirmé son décès sur Facebook samedi.

Flowers était l’un des membres fondateurs du groupe pop Blue Mink, qui rejoignit plus tard le groupe de rock T Rex. Il fut acclamé pour son travail avec de nombreux des plus grands noms de la musique britannique dans les années 1970, donnant à « Walk On The Wild Side » de Reed, issu de l’album « Transformer » de 1972, sa ligne de basse jumelle reconnaissable.

Il a également joué de la basse pour « Space Oddity » de Bowie, « The Bride Stripped Bare » de Bryan Ferry et « Give My Regards To Broad Street » de Paul McCartney, et a participé à deux des albums de John du début des années 70, parmi tant d’autres.

Dans un hommage, la succession de Bowie a déclaré que « son travail avec Bowie et ses associés au fil des ans est trop long pour être énuméré ici ».

« En plus de ses incroyables talents de musicien pendant de nombreuses décennies, c’était une belle âme et un homme très drôle. Il nous manquera beaucoup », a-t-il déclaré.

Tim Burgess, chanteur principal du groupe The Charlatans, a déclaré sur la plateforme de médias sociaux X que Flowers « rendait les grands meilleurs ».

Flowers a également fondé le groupe de rock instrumental Sky à la fin des années 1970, sortant sept albums.