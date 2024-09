Le bassiste Herbie Flowers décède à l’âge de 86 ans

Le bassiste britannique acclamé Herbie Flowers, qui a travaillé avec des artistes comme David Bowie, Paul McCartney et Sir Elton John, est décédé à l’âge de 86 ans. Flowers jouait de la basse dans le groupe pop Blue Mink et le groupe de rock T. Rex, et on estime qu’il a contribué à plus de 500 albums à succès à la fin des années 1970. On lui attribue la création de la célèbre ligne de basse de Walk on the Wild Side de Lou Reed, extrait de son album Transformer de 1972. Sa mort a été confirmée samedi sur Facebook par des membres proches de sa famille. Les hommages de la famille et des amis ont déclaré que Flowers était une « belle âme » et que ses contributions musicales avaient touché de nombreuses vies.

Né Brian Keith Flowers, il a eu son premier aperçu de la musique dans la Royal Air Force dans les années 1950, où il a servi pendant neuf ans comme membre d’orchestre jouant du tuba. En 1969, Flowers devient l’un des membres fondateurs du groupe pop Blue Mink. Le groupe rencontre le succès avec son premier single Melting Pot en 1969, puis à nouveau avec The Banner Man en 1971. C’est également dans les années 1960 que Flowers acquiert sa réputation de bassiste de session, travaillant pour des producteurs de disques tels que Shel Talmy, Steve Rowland et Tony Visconti. Il a joué de la guitare basse sur l’album éponyme de David Bowie en 1969 et sur Diamond Dogs en 1974. L’une de ses plus grandes réussites a été d’être le créateur de la ligne de basse légendaire du tube de Lou Reed de 1972, Walk on the Wild Side. Flowers – qui vivait à Ditchling, East Sussex – a été révélé plus tard dans un article de 2005 entretien avec la BBC qu’il avait eu l’idée de la ligne de basse car il serait payé le double en tant que musicien de session pour jouer de deux instruments. En 1977, Flowers devient membre de la dernière formation de T. Rex peu de temps avant la mort de Marc Bolan, participant au dernier album du groupe, Dandy In The Underworld de 1977, et à l’émission télévisée Marc de Bolan. À la fin des années 1970, Flowers fonde le groupe de rock progressif instrumental Sky, avec lequel il enregistre et joue jusqu’en 1995, publiant sept albums.

Les hommages ont afflué après l’annonce de la mort de Flowers. Le chanteur des Charlatans, Tim Burgess a dirigé les hommagesen disant que les fleurs « faisaient paraître les grands plus grands ». La succession de David Bowie a également rendu hommage à l’ancien collaborateur de la star, déclarant : « Son travail avec Bowie et ses associés au fil des ans est trop long pour être énuméré ici. » « En plus de son incroyable talent musical pendant de nombreuses décennies, c’était une belle âme et un homme très drôle. Il nous manquera beaucoup. » Le bassiste de Suede, Mat Osman, également s’est joint aux hommagesen disant : « RIP Herbie Flowers. Tant de superbes lignes de basse – imaginez avoir joué sur Space Oddity, Walk on the Wild Side et Rock On. »

